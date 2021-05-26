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إليكم نتائج فحوص رحلات وصلت إلى بيروت..

26
MAY
2021
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أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 23 و24 أيار، وأظهرت النتائج وجود 12 حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 23/5/2021 كالتالي:

"رحلة الدوحة: الشركة القطرية الرقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية الرقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية الرقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق: شركة Q6 الرقم 201 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية الرقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة عمان: شركة MEA الرقم 311 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة بغداد: الشركة العراقية الرقم 131 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: شركة MEA الرقم 305 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة: الشركة القطرية الرقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة برلين: شركة EW الرقم 9982 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية الرقم 824 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: شركة MEA الرقم 266 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الشارقة: شركة G9 الرقم 385 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض: شركة SV الرقم 643 (جميعها سلبية)
رحلة جدة: شركة MEA الرقم 2365 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: شركة MEA الرقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت: شركة LH الرقم 1306 (جميعها سلبية)
رحلة البصرة: شركة MEA الرقم 333 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت: شركة MEA الرقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق: شركة Q6 الرقم 205 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا: شركة MEA الرقم 262 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد: شركة MEA الرقم 323 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي: شركة EY الرقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا: شركة AJ الرقم 7836 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية الرقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة باريس: شركة MEA الرقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد: الشركة العراقية الرقم 1313 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: الشركة المصرية الرقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة عمان: شركة RJ الرقم 403 (جميعها سلبية)
رحلة أثينا: شركة MEA الرقم 254 (جميعها سلبية)
رحلة النجف: شركة MEA الرقم 327 (أربع حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول: شركة MEA الرقم 268 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: شركة FZ الرقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة: شركة MEA الرقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: شركة MEA الرقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس: شركة Air France الرقم 564 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية الرقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus الرقم 862 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: شركة MEA الرقم 429 (جميعها سلبية)
رحلة الغردقة: شركة FEG الرقم 1415 (جميعها سلبية)
رحلة الغردقة: شركة PER الرقم 001 (جميعها سلبية)".

وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 24/5/2021 كالتالي:

"رحلة الدوحة: الشركة القطرية الرقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية الرقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة كوبنهاغن: شركة MEA الرقم 226 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية الرقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة عمان: شركة RJ الرقم 407 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: الشركة المصرية الرقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة السليمانية: الشركة العراقية الرقم 133 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية الرقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا: شركة MEA الرقم 262 (جميعها سلبية)
رحلة عمان: شركة MEA الرقم 311 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة: الشركة القطرية الرقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة النجف: الشركة العراقية الرقم 139 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول: شركة MEA الرقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة الشارقة: شركة G9 الرقم 385 (حالتان إيجابيتان)
رحلة دوسلدورف: شركة EW الرقم 9980 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد: الشركة العراقية الرقم 1311 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: شركة MEA الرقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا: شركة CY الرقم 120 (جميعها سلبية)
رحلة يرفان: شركة MEA الرقم 276 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد: شركة MEA الرقم 323 (جميعها سلبية)".

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