أبو زيد التقى بوغدانوف وتمّ التأكيد على مواصلة الجهود لتشكيل حكومة لبنانية جديدة

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إستقبل الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية أمل أبو زيد.وخلال اللقاء، ناقش الطرفان تطوّرات الأوضاع في الشرق الأوسط، ولا سيما في لبنان، وأكّدا على أهمية مواصلة الجهود لتشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة سعد الحريري بهدف تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان بأسرع وقت ممكن.

وقد جدّد الجانب الروسي دعمه لسيادة الجمهورية اللبنانية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وحق اللبنانيين في اتخاذ القرارات، بشكل مستقل ومن دون تدخل خارجي، في جميع القضايا الوطنية وذلك على أساس الحوار والاعتبار المتبادل للمصالح المشروعة.