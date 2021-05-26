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"شربل موجود بالمعتقل"، تأكيد من المحامية مي خريش للـtayyar.org حيث لفتت الى أنها موجودة أمام فرع المعلومات بصفتها محامية ونائب رئيس التيار الوطني الحر، معتبرة أن الطريقة التي تم بها أخذ شربل من منزله غير مقبولة، "فقد كُلّف خمسة عناصر من فرع المعلومات بالمهمة فتوجهوا الى منزله، اثنان كانا ملثمين وثلاثة مكشوفي الوجوه وقد تم تضليل بعد ذلك كل المحامين حيث قالوا لنا إن شربل نُقل الى صور ليتبيّن لاحقاً أنه موجود في مركز فرع المعلومات في الأشرفية".



وأضافت خريش:"نريد أن نعرف ما هي تهمة شربل، وهذه الأساليب الأمنية مرفوضة رفضاً قاطعاً".



وردّاً على سؤال حول توقيف عدد من الناشطين في أوقات سابقة لدى إهانة رئيس الجمهورية، أكدت خريش أن الأمرين لا يتشابهان بتاتاً حيث القانون يوجب على مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية التحقيق بمواضيع إهانة رئيس البلاد ولا يتم سحب الناشطين من منازلهم في منتصف الليل بطريقة بوليسية مع مصادرة جهاز الـlaptop والخلوي كما حصل مع شربل.

وقالت خريش:"شهدنا على توجيه أبشع التعابير بحق الرئيس العماد ميشال عون منذ الـ2019 لماذا لم يتحرّك فرع المعلومات؟ الموضوع موضوع حريات! أين حقوق الانسان؟! هل توجيه سؤال الى المدعي العام التمييزي بات جريمة؟!"



وأشارت خريش الى أنه كانت أيضاً هناك محاولات لتلفيق تهم للناشط شربل رزوق لكن الأمر انتهى لأنه أصلا غير صحيح، وأضافت:"ما يحصل يعني كل شاب لبناني فملفات الفساد تعني الجميع والشباب ليسوا ضد القضاة إنما هم ضد منظومة قد يكون بعض القضاة مشاركين بها حيث يتم توقيف البريء وإطلاق الفاسد، ويتم كمّ أفواه الناس التي تطالب بمعرفة الحقائق".



وختمت خريش:"أوعا يفكروا إنو ترهيب الشباب سيقلّل من عزيمتهم فهؤلاء الذين نشأوا على نضال العماد ميشال عون لا يخيفهم الترهيب إنما يزيدهم عزيمة وإصراراً على المتابعة".



الى ذلك ناشد والد الناشط شربل رزوق، الدكتور بيار رزوق، المعنيين بأن يسمحوا له بلقاء ابنه الذي يعاني من وضع صحي خاص، وأن يتم إطلاقه بأسرع وقت خصوصاً أن لديه امتحانات نهاية العام، سائلاً:ما هي تهمته أصلا؟