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بيان لوزارة المال.. ماذا جاء فيه؟

26
MAY
2021
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صدر عن وزارة المال بيان يتعلق بتصاريح المكلفين السنوية والفصلية والشهرية التي تنتهي مهل تقديمها نهاية شهر أيار من عام 2021، وجاء فيه:


“حيث إن البند ثانيا من القانون رقم 212 تاريخ 21/01/2021 نص على تعليق جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، طول فترة الإغلاق الكامل المحددة أو التي تحدد استنادا إلى قرار إعلان حالة التعبئة العامة والمتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020،

وحيث ان هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل اعتبرت في استشارتها رقم 174/2021 أن فترة الإغلاق الكامل استنادا إلى قرار إعلان حالة التعبئة العامة المتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020 تمتد ما بين 14/01/2021 و07/02/2021 ضمنا،

وحيث ان القرارات رقم 289/1 تاريخ 22/4/2021 و306/1 تاريخ 29/4/2021 و322/1 تاريخ 20/5/2021، مددت مهل تقديم بعض التصاريح الضريبية وتأدية الضرائب المتوجبة عليها،

لذلك، تعلم مديرية المالية العامة جميع المكلفين بالضرائب والرسوم أن التصاريح الضريبية السنوية والفصلية والشهرية التي تنتهي مهل تقديمها خلال شهر أيار من عام 2021، هي وفقا للجدول الوارد أدناه:

1- المهلة التي تنتهي بتاريخ 26/05/2021:
نوع الضريبة رقم النموذج اسم النموذج الفترة الضريبية السنة
باب ثاني ر8 التصريح الشخصي لضريبة الدخل على الرواتب والأجور سنوي 2019
باب ثاني ر8/ت تعديل التصريح الشخصي لضريبة الدخل على الرواتب والأجور سنوي 2019

2- المهل التي تنتهي بتاريخ 31/05/2021:

نوع الضريبة رقم النموذج اسم النموذج الفترة الضريبية السنة
باب أول ف2 تصريح ضريبة الدخل – مؤسسات فردية (الربح الحقيقي) سنوي 2020
باب أول ف2/ت تعديل تصريح ضريبة الدخل (مؤسسات فردية/ربح حقيقي) سنوي 2020
باب أول أ1 تصريح ضريبة الدخل – شركات أشخاص سنوي 2020
باب أول أ1/ت تعديل تصريح ضريبة الدخل (شركات أشخاص) سنوي 2020
باب أول ج2 تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات سنوي 2020

نوع الضريبة رقم النموذج اسم النموذج الفترة الضريبية السنة
باب ثاني ر5 تصريح سنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب والأجور سنوي 2020
باب ثاني ر5/ت تعديل تصريح سنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب والأجور سنوي 2020
أنشطة بترولية ن-ر5 تصريح سنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب والأجور خاص صاحب حق بترولي- بالدولار الأميركي سنوي 2020
أنشطة بترولية ن-ر5/ت تعديل تصريح سنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب والأجور خاص صاحب حق بترولي- بالدولار الأميركي سنوي 2020
أنشطة بترولية ن-ر5-غ/م1 تصريح سنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب والأجور عن مستخدم/أجير غير مقيم خاص صاحب حق بترولي- بالدولار الأميركي سنوي 2020
أنشطة بترولية ن-ر5-غ/م1/ت تعديل تصريح سنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب والأجور عن مستخدم/أجير غير مقيم خاص صاحب حق بترولي- بالدولار الأميركي سنوي 2020
أنشطة بترولية ن-ر5-غ/م2 تصريح سنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب والأجور (خاص مقاول ثانوي/متعاقد ثانوي) سنوي 2020
أنشطة بترولية ن-ر5-غ/م2/ت تعديل تصريح سنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب والأجور عن مستخدم/أجير غير مقيم )خاص مقاول ثانوي/ متعاقد ثانوي) سنوي 2020

نوع الضريبة رقم النموذج اسم النموذج الفترة الضريبية السنة
TVA ق 1-2 تصريح دوري للضريبة على القيمة المضافة ق 1-2 الفصل الأول 2021
TVA ن-ق 1-2 تصريح دوري لصاحب حق بترولي للضريبة على القيمة المضافة ن-ق 1-2 الفصل ألأول 2021
TVA ق 6-2 تصريح دوري عن فترة التاخير في التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة ق 6-2 الفصل الأول 2021
TVA ن-ق 6-2 تصريح دوري خاص عن فترة التاخير في التسجيل لصاحب حق بترولي ن-ق 6-2 الفصل الأول 2021
TVA ق 2-2 تصريح الوكيل – ق2-2 الفصل الأول 2021
TVA ن-ق 2-2 تصريح صاحب حق بترولي – وكيل للضريبة على القيمة المضافة ن-ق 2-2 الفصل الأول 2021
TVA ق 5-2 تصريح عن غير المقيمين من قبل غير الخاضع للضريبة على القيمة المضافة ق5-2 الفصل الأول 2021
TVA ن-ق 5-2 التصريح عن مشتريات السلع والخدمات (من غير مقيم) لصاحب حق بترولي غير خاضع للضريبة على القيمة المضافة ن-ق 5-2 الفصل الأول 2021
TVA ق7 /1-2 تصريح خاص بالشركة ذات الشخصية المعنوية الجديدة نتيجة تحويل الشكل القانوني ق7 /1-2 الفصل الأول 2021
TVA ن-ق 8-3 طلب استرداد لعمليات التصدير والاعمال المشابهة والنقل الدولي لصاحب حق بترولي ن-ق 8-3 الفصل الأول 2021

نوع الضريبة رقم النموذج اسم النموذج الفترة الضريبية السنة
ضرائب غير مباشرة غ1 تصريح شهري عن رسم 5% على بدلات الطعام والشراب والاقامة شهر 4 2021
ضرائب غير مباشرة غ6 تصريح شهري برسم خروج المسافرين شهر 4 2021
ضرائب غير مباشرة غ18 تصريح ضريبة الملاهي شهر 4 2021”.

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