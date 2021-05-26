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السوريون ينتخبون رئيسهم

26
MAY
2021
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الوطن السورية : يتوجه السوريون بدءاً من الساعة السابعة من صباح اليوم الأربعاء إلى مراكز الانتخابات لممارسة حقهم الدستوري في انتخاب رئيسهم عبر صناديق الاقتراع بكل ديمقراطية وشفافية، في رسالة للعالم بأن الشعب السوري هو من يقرر من يحكمه، وفي صورة تجسد استقلال القرار السوري، كما أنها تشكل دليلاً واضحاً على أن سورية هي دولة مؤسسات تحترم قدسية مواعيدها الدستورية رغم ما تعرضت له من حرب شرسة على مدار 10 سنوات، وما تتعرض له من حصار اقتصادي جائر على الشعب السوري.

 

كما أن هذه الانتخابات الرئاسية تأتي في ظروف أمنية أفضل بكثير من انتخابات عام 2014 بعدما حرر الجيش العربي السوري الكثير من المناطق السورية من دنس الإرهاب.


ويتنافس في انتخابات رئاسة الجمهورية، التي تبدأ اليوم السابعة صباحاً وتنتهي السابعة مساء من اليوم ذاته في حال لم يكن هناك تمديد للانتخابات، ثلاثة مرشحين هم: عبد اللـه سلوم عبد اللـه وبشار حافظ الأسد ومحمود أحمد مرعي.


وسلّم وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد الأحد الماضي اللجنة القضائية العليا للانتخابات نتائج فرز الانتخابات التي جرت في السفارات السورية في الـ20 من الشهر الحالي.


من جهته أعلن وزير الداخلية محمد رحمون أن عدد المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب داخل سورية وخارجها 18107109 مواطنين بعد حسم المحرومين من قانون الانتخابات وفقاً لقانون الانتخابات العامة.


وخلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة أوضح رحمون أنه يحق الانتخاب لكل من أتم الثامنة عشرة من عمره منذ تاريخ الـ26 من الشهر الحالي، وأعلن عن استكمال جميع التحضيرات والتجهيزات اللوجستية اللازمة للعملية الانتخابية من تجهيز المراكز والصناديق في المحافظات السورية وتسجيل عدد المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب داخل سورية وخارجها.


وأكد رحمون أنه تم إحداث 12102 مركز انتخابي في المحافظات السورية للتسهيل على المواطنين ممارسة حقهم الانتخابي في كل المناطق التي فيها تجمع سكاني.

الوطن السورية
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