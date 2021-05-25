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قائد الجيش التقى في فرنسا رئيس الأركان ونظيره ووزيرة الدفاع وتشديد على الدعم والمساعدة

25
MAY
2021
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لبى قائد الجيش العماد جوزاف عون دعوة رئيس هيئة أركان الجيوش المشتركة الفرنسية الجنرال Francois LECOINTRE لزيارة فرنسا، وذلك للاطلاع على حاجات الجيش وبحث سبل دعمه، في ظل هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها لبنان وبخاصة على الصعيد الاقتصادي.

والتقى العماد عون قبل ظهر اليوم، نظيره الفرنسي في كلية الدفاع الرسمية، حيث أقيمت له مراسم استقبال، ثم عقدا لقاء بحثا خلاله وضع الجيش اللبناني والتحديات التي يواجهها. وكان تشديد من قبل LECOINTRE على "ضرورة دعم الجيش في شتى الوسائل لمساعدته على الاستمرار بالقيام بمهامه العديدة، وعلى كيفية توفير سبل مساعدة العسكريين على تجاوز الوضع الاقتصادي الدقيق".

بعدها التقى العماد عون وزيرة الدفاع السيدة Florence Parly في مكتبها في وزارة الدفاع، وشكر لها دعم بلادها المستمر للجيش اللبناني. وقال: "تقف فرنسا دوما الى جانب الجيش اللبناني عبر المساعدات والهبات وبرامج التدريب المشتركة، وتعتبر إحدى أهم الدول الداعمة لنا". ولفت العماد عون الى أن "الجيش اللبناني يمر بأزمة كبيرة، آيلة للازدياد بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي الذي يعاني منه لبنان، والذي قد يزداد سوءا عند رفع الدعم".

وشددت Parly على "ضرورة دعم الجيش اللبناني الذي يعتبر الركيزة الأساس لوحدة لبنان واستقراره".

ثم انتقل قائد الجيش الى مبنى قيادة هيئة الأركان المشتركة، حيث استمع الى ايجاز، واطلع على المهام التي يقوم بها الجيش الفرنسي. 

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