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عسى ان يقود الى تأليف الحكومة قريبا...

25
MAY
2021
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مقدمة نشرة أخبار OTV – الثلاثاء 25 أيار 2021

بعد رسالة الرئيس ميشال عون الى مجلس النواب والصدى الايجابي لكلمة النائب جبران باسيل في جلسة النقاش، في مقابل الترددات السلبية لمواقف المعطلين المعروفين، ومع الرسالة الصريحة للبطريرك الماروني في عظة الاحد الماضي في اتجاه رئيس الحكومة المكلف، مسعى متجدد اطلقه رئيس مجلس النواب نبيه بري، عسى ان يقود الى تأليف الحكومة قريبا، من باب حل عقدة الوزيرين المسيحيين، الكفيلة بفك شيفرة النصف زائدا واحدا الذي يطلبه الرئيس سعد الحريري ضمنا، تحت غطاء اتهام سواه بالسعي الى الثلث المعطل، وهو ما تنفيه الارقام، لأن 8 وزراء في حكومة من 24 وزيرا لا يشكلون الثلث المذكور الموهوم، فكيف اذا صدقنا ان الحكومة حكومة اختصاصيين.
وفي هذا السياق، من الواضح ان تشكيل حكومة قادرة في تركيبتها وبرنامجها هو المدخل الوحيد لبدء العلاج الجدي للأزمة الاقتصادية والمالية وتداعياتها المعيشية، في ضوء تردد حكومة تصريف الاعمال وتريث مجلس النواب في موضوع ترشيد الدعم وسواه، علما ان حاكم مصرف لبنان ادلى امس بمواقف لافتة، خصوصا لناحية تحرير قسم من اموال المودعين بحلول نهاية حزيران المقبل.
ويبقى اخيرا ان الخامس والعشرين من ايار هو يوم المقاومة والتحرير. غير ان العيد لن يكتمل، والشهداء والجرحى لن يكرموا بما يستحقون، والتضحيات لن يكون لها معنى فعلي، اذا لم نجرؤ كلبنانيين على مقاومة الفساد بكل ما أوتينا من قوة، كي نبني دولة، لا ان نهرب مجددا الى الامام من المشكلة المكشوفة ومسببيها المفضوحين.

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