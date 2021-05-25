حسن عن أزمة الدواء.. وهل تلقى السيد نصرالله اللقاح؟

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أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أن “أزمة الدواء تتعلق بمصرف لبنان وبعض الشركات ولا علاقة للوزارة فيها”، مشيراً إلى أن “لا رفع للدعم عن الدواء، وهذا ما أكده مصرف لبنان”.وأشار حسن إلى أن “لجنةً بدأت بالكشف على المستودعات ووجدت 50% من الأدوية موجودة فيها ومنذ الخميس سيبدأ تحرير هذه الأدوية المستعصية بعد إقرار مصرف لبنان الموافقة المالية عليها”.

وعند سؤاله عن إذا ما كان أمين عام حزب الله، السيد حسن نصرالله، قد تلقى اللقاح قال حسن: أتمنى ذلك فعندما يقول أنه قد تلقى اللقاح فإن كثيرون سيأخذوه عقب ذلك.