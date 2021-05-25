living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الكلام المنسوب الى فخامة الرئيس مختلق من أساسه

25
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يدحض ما ورد على موقع "اساس ميديا"

الكلام المنسوب الى رئيس الجمهورية مختلق من أساسه ولم يصدر عنه مطلقا في أي وقت من الأوقات كما انّه ليس من ادبياته
 
 ما نشر كان موضع تكذيب في 21/5/2011 اضافة الى دعوى قضائية في 26/5/2011 والوزير رزق قال في حينه: لا علم لي بكل هذه الأكاذيب، والسخفاء يكترثون ل"ويكيليكس"
 
مؤسف ان يلجأ موقع "أساس ميديا" الى إعادة تعميم هذه الأكاذيب والبناء عليها  وهو دأب على الاساءة الى موقع رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس عون
 
صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: 
"نشر موقع "اساس ميديا" الالكتروني مقالا بتوقيع رئيس تحريره زياد عيتاني نقل فيه كلاما منسوبا الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كان سبق لصحيفة "الجمهورية" ان نسبته اليه في عددها الصادر بتاريخ 20 أيار 2011 على أساس انه ورد في وثائق "ويكيليكس" نقلاً عن وزير العدل السابق شارل رزق، في خلال اجتماع ضمّه الى السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان العام 2007، تناول فيه كلاما منسوبا الى الرئيس عون عن الطائفة السنّية الكريمة.
يهمّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية التأكيد على انّ الكلام المنسوب الى رئيس الجمهورية مختلق من أساسه، ولم يصدر عنه مطلقا في أي وقت من الأوقات كما انّه ليس من ادبياته. وما نشر في العام 2011 كان موضع تكذيب في 21/5/2011 اضافة الى دعوى قضائية رفعت في 26/5/2011 ضد الوزير رزق وناشر الصحيفة ومديرها المسؤول ب"جرم نشر اخبار كاذبة، والتحريض على القتل، ومحاولة اثارة النعرات الطائفية والمذهبية، والقدح والذم، والتشهير." 
مع الإشارة الى انّ الوزير السابق رزق وجّه في حينه نفيا الى الصحيفة التي نشرت "المحضر" المزعوم، قال فيه ما حرفيته: "لا علم لي بكل هذه الأكاذيب، والسخفاء وحدهم يكترثون ل"ويكيليكس" وأكاذيبها."
والمؤسف ان يلجأ موقع "أساس ميديا" الى إعادة تعميم هذه الأكاذيب والبناء عليها في مقال تضمّن جملة افتراءات واكاذيب إضافية معروفة الأهداف، لا سيّما وأنّ الموقع المذكور دأب منذ فترة على الاساءة الى موقع رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس عون، من خلال نشر مقالات تروّج لمعطيات من نسج خيال كتّابها."
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout