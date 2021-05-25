مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الكلام المنسوب الى فخامة الرئيس مختلق من أساسه

A + A -

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يدحض ما ورد على موقع "اساس ميديا"





الكلام المنسوب الى رئيس الجمهورية مختلق من أساسه ولم يصدر عنه مطلقا في أي وقت من الأوقات كما انّه ليس من ادبياته

ما نشر كان موضع تكذيب في 21/5/2011 اضافة الى دعوى قضائية في 26/5/2011 والوزير رزق قال في حينه: لا علم لي بكل هذه الأكاذيب، والسخفاء يكترثون ل"ويكيليكس"

مؤسف ان يلجأ موقع "أساس ميديا" الى إعادة تعميم هذه الأكاذيب والبناء عليها وهو دأب على الاساءة الى موقع رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس عون

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

"نشر موقع "اساس ميديا" الالكتروني مقالا بتوقيع رئيس تحريره زياد عيتاني نقل فيه كلاما منسوبا الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كان سبق لصحيفة "الجمهورية" ان نسبته اليه في عددها الصادر بتاريخ 20 أيار 2011 على أساس انه ورد في وثائق "ويكيليكس" نقلاً عن وزير العدل السابق شارل رزق، في خلال اجتماع ضمّه الى السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان العام 2007، تناول فيه كلاما منسوبا الى الرئيس عون عن الطائفة السنّية الكريمة.

يهمّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية التأكيد على انّ الكلام المنسوب الى رئيس الجمهورية مختلق من أساسه، ولم يصدر عنه مطلقا في أي وقت من الأوقات كما انّه ليس من ادبياته. وما نشر في العام 2011 كان موضع تكذيب في 21/5/2011 اضافة الى دعوى قضائية رفعت في 26/5/2011 ضد الوزير رزق وناشر الصحيفة ومديرها المسؤول ب"جرم نشر اخبار كاذبة، والتحريض على القتل، ومحاولة اثارة النعرات الطائفية والمذهبية، والقدح والذم، والتشهير."

مع الإشارة الى انّ الوزير السابق رزق وجّه في حينه نفيا الى الصحيفة التي نشرت "المحضر" المزعوم، قال فيه ما حرفيته: "لا علم لي بكل هذه الأكاذيب، والسخفاء وحدهم يكترثون ل"ويكيليكس" وأكاذيبها."

والمؤسف ان يلجأ موقع "أساس ميديا" الى إعادة تعميم هذه الأكاذيب والبناء عليها في مقال تضمّن جملة افتراءات واكاذيب إضافية معروفة الأهداف، لا سيّما وأنّ الموقع المذكور دأب منذ فترة على الاساءة الى موقع رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس عون، من خلال نشر مقالات تروّج لمعطيات من نسج خيال كتّابها."