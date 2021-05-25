هذا ما كشفه سجعان قزي عن تشكيل الحكومة

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إعتقد الوزير السابق سجعان قزي ان "رئيس المكلف سعد الحريري لا يستطيع أن يبقى على التشكيلة السابقة في حين أنه وافق مبدئيًا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على حكومة من 24 وزيراً لذلك لا بد من تقديم تشكيلة جديدة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون".



وفي حديث الى الـ "OTV" قال إن "الحريري مدعو إلى المبادرة ولاسيما ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فتح كوة للحوار معه بكلمته بالجلسة النيابية وأعتقد أن لمصلحة الجميع أن يبادر فيقدم تشكيلة جديدة للرئيس عون".



وكان يفترض أن يعطي الحريري جوابًا منذ اسبوعين للبطريرك حول معطى ما حكومي لكنه تأخر إلى حين عودته من الإمارات واتصل به وقبل ذلك أوفد اليه غطاس خوري الذي شرح الموقف.



وأضاف, "إذا كان البطريرك منزعجًا من عون أو الحريري فهل يقدّم او يؤخر بالوضع؟".



وقد أكدّ ان "البطريرك يكن كل احترام لرئيس الجمهورية والعلاقات التي كانت طبيعية سابقًا أصبحت اكثر من طبيعية اليوم والعلاقة مع الحريري لم تتدهور".



وتابع: "البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لن يتراجع عن الدفع بإتجاه الإسراع بالتاليف لكن اؤكّد أنه ليس بوارد أن يقوم بمبادرة جديدة ولاسيما أن مجمل المعطيات لا تشير لأبواب مفتوحة للتأليف".



وختم قائلاً: "هناك اتصالات بين مصر والامارات والسعودية وفرنسا واميركا ولن تتبلور الصورة قبل النصف الاول من الشهر المقبل اي بعد زيارة ماكرون للسعودية".