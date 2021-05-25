جنبلاط وعون في باريس والحريري يعود قريبا... آخر فرصة حل؟

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جاء في "المركزية":

أفادت مصادر سياسية "المركزية" أنّ رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط موجود في باريس منذ يوم السبت الماضي، حيث يجري اتصالات بعيدة من الأضواء، علماً أنّ زيارته تتزامن مع أخرى رسمية لقائد الجيش العماد جوزيف عون.

وتشير المصادر إلى أنّ فرنسا تتحرك على خط حلّ الأزمة الحكومية في ما يمكن تسميته الفرصة الأخيرة قبل استخدام سيف العقوبات.

وتلفت إلى أنّ باريس تدعم مسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري وتؤيد مبادرة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.



وتلفت الى صيغة مخرج يتم العمل عليها بالتنسيق والتعاون بين الراعي وبري وبعض القيادات.

في المقابل، توضح المصادر أنّ الرئيس سعد الحريري سيعود قريبًا إلى بيروت.