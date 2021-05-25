سماحة شيخ العقل: ليستكمل التحرير بالتغيير، فإحتلال الأرض لا يقل خطراً عن فساد النظام

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صدر عن المكتب الإعلامي لسماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ نصر الدين الغريب، البيان التالي :

يحل علينا هذا العام عيد المقاومة و التحرير، بظروف إستثنائية، وأزمات متتالية، تجعلنا نتمسّك بمواقفنا الداعية لإستكمال تحرير الأرض، بتغيير السياسات المعتمدة والتي أدت إلى ما أدت إليه من فساد وضياع مقدرات الوطن.



وفي هذه المناسبة نشدّد على ضرورة دعم كل مقومات صمود أهلنا، بوجه العدو الغاصب، وبوجه الانهيار الحاصل نتيجة الفساد المستشري من طبقة سياسية عاثت هدراً وفساد منذ التسعينيات حتى اليوم، وما يبث اسبوعياً عن ثرواتهم و عقاراتهم سوى الجزء اليسير ممّا أخذوه من حقوق الشعب اللبناني. والمطلوب منهم اليوم التنازل والتعاون وإعادة ما نهب، كي يبدأ المسار الإنقاذي، والإسراع في تشكيل حكومة تنفذ خطة اصلاحية تنقذ الوطن ممّا وصل اليه، ففساد النظام لا يقل خطراً عن احتلال الأرض.



واليوم أكثر من أي وقت مضى نعلن تمسكنا بالثلاثية الذهبية "جيش-شعب-مقاومة" دفاعاً عن حقوقنا، التي نصّت عليها المواثيق الدولية، بإمتلاك كل أوراق القوة للذود عن سيادتنا وأرضنا وتحرير ما تبقى من أرض بجميع الوسائل المتاحة.



وفي الختام، نوجه التحية لجيشنا الأبي ومقاومينا البواسل وشعبنا الصامد. والتحية كل التحية لأرواح شهداء المقاومة الوطنية والاسلامية، ولأبناء وادي التيم المدافعين الأوائل عن فلسطين في المالكية والناصرة مع المقاوم الأول بطل الاستقلال ومؤسس الجيش اللبناني المغفور له الأمير مجيد ارسلان.



والتحية كل التحية لأهلنا في جنوبنا العزيز قلعة الصمود في وجه العدو الغاصب، ولجميع اللبنانيين الذين ساندوا مسار التحرير، الّذين نأمل إلى إستكماله بتثبيت الحدود البحرية وتكريس الحقوق بثرواتنا النفطية، ودحر العدو من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.