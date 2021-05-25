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إميل لحود: كما انتصرنا على العدوّ يجب أن ننتصر على الفساد والطائفيّة

25
MAY
2021
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توجّه النائب السابق اميل لحود بالتهنئة الى اللبنانيّين عموماً وأبناء الجنوب خصوصاً، بمناسبة حلول عيد المقاومة والتحرير.
 
وقال لحود في بيان: "لا يسعنا، في هذه المناسبة السعيدة، إلا أن نتذكّر جميع الشهداء الذين سقطوا من أجل تحقيق هذا الانتصار، من الجيش اللبناني كما من جميع القوى التي شاركت في المواجهات ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسها حزب الله الذي كان له الدور الأساس في تحقيق التحرير في العام 2000 وكسر العدوّ في العام 2006".
 
وأشار لحود الى أنّ المقاومة مستمرّة، ما دام جزء من أرضنا محتلّاً، والعدو طامع بثرواتنا المائيّة والنفطيّة، لذلك يجب أن نبقى متأهبين لمواجهة غدره الذي ظهر أخيراً في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، حيث أثبت المقاومون هناك أيضاً أنّ هذا العدوّ لا يواجَه إلا بالقوّة".
 
وختم: "نأمل، كما انتصرنا على العدوّ الغاشم، أن ننتصر على أكبر عدوّين في الداخل، وهما الفساد والطائفيّة، فيتحرّر لبنان منهما ويكتمل الانتصار وتسقط المؤامرة على لبنان وينال الشعب اللبناني ما يستحقّه من عيشٍ كريم".
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