الرئيس الأسد هنّأ الرئيس عون والشعب اللبناني

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هنأ الرئيس بشار الأسد نظيره اللبناني العماد ميشال عون والشعب اللبناني بمناسبة عيد الم-قاومة والتحرير، معتبراً أن تحرير الجنوب اللبناني يشكّل محطة فارقة تؤكد أن الاحتلال مهما طال فهو إلى زوال.



وفي رسالة وجّهها أمس إلى الرئيس اللبناني بمناسبة عيد المقاوم-ة والتحرير الحادي والعشرين قال الرئيس الأسد: «أتقدّم إليكم وإلى الشعب اللبناني بأحر التهاني، بذكرى مرور 21 عاماً على الانتصار الكبير واندحار الاحتلال».



واعتبر الرئيس الأسد في رسالته أن «تحرير الجنوب يشكّل محطة فارقة تؤكد أن الاحتلال مهما طال فهو إلى زوال ما دام أصحاب الحق مؤمنين بقضيتهم متمسكين بحقوقهم».



وحسب مواقع إعلامية لبنانية فقد توجّه الرئيس الأسد إلى الشعب اللبناني ورجال المقاومة قائلاً: «ستبقى تضحياتكم منارة يهتدي بها كل م-قاوم رافض للاحتلال والهوان».



واحتفل لبنان أمس بالذكرى الحادية والعشرين لعيد الم-قاومة والتحرير، حيث تزامن إحياء الذكرى هذا العام مع انتصار المقاومة في فلسطين المحتلة ضد العدوان الإسرائيلي الأخير، وصمدت المقاومة وتمكّنت من دحر العدوان الذي تواصل لمدة 11 يوماً.