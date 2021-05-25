عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 25 أيار 2021

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الأخبار : عيد الانتصارين

الراعي: كلام الحريري غير مسؤول





الديار : نصرالله يرسم معالم ما بعد الهزيمة الاسرائيلية : غزة لم تكن لوحدها...

ازمة «ثقة» بين عون وبري تعمق المازق الحكومي ولا حل «للودائع» ؟

«تطنيش» واشنطن مستمر ولا تعويل على الحوار الايراني ــ السعودي !

نداء الوطن : الرئيس المكلّف وعَد البطريرك بتقديم تشكيلة "محدّثة"

بري ينضمّ إلى الراعي: فليبادر الحريري





اللواء : عيد وإضراب وتجاهل: مَن يمنع الحكومة والإنقاذ المالي؟

وزني: 137 دولاراً للعائلات الفقيرة.. وسلامة: سندفع 50 ألف دولار نقداً لجميع المودعين في نهاية حزيران



النهار : الراعي رافعة لمبادرة الفرصة الأخيرة ؟

البناء : تفاهم روسيّ أميركيّ على القمة… وترجيحات أوروبيّة بالعودة للاتفاق النوويّ… وتصعيد في فلسطين / لبنان يحتفل اليوم بعيد التحرير والمقاومة… ونصرالله يرسم معادلات المواجهة مع الاحتلال / بري يبارك لفلسطين ولبنان… ويحذّر اللبنانيين من السقوط… ويشغّل محرّكاته بصمت /

الجمهورية : بري يلاقي الراعي : الحكومة فوراً



the daily star: Berri urges Cabinet formation before it’s too late

l'orient le jour : EDL continue de tâtonner en attendant ses avances