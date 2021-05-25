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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 25 أيار 2021

25
MAY
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الأخبار : عيد الانتصارين

الراعي: كلام الحريري غير مسؤول

 

 



الديار : نصرالله يرسم معالم ما بعد الهزيمة الاسرائيلية : غزة لم تكن لوحدها...
ازمة «ثقة» بين عون وبري تعمق المازق الحكومي ولا حل «للودائع» ؟
«تطنيش» واشنطن مستمر ولا تعويل على الحوار الايراني ــ السعودي !

 

 

 

نداء الوطن : الرئيس المكلّف وعَد البطريرك بتقديم تشكيلة "محدّثة"

بري ينضمّ إلى الراعي: فليبادر الحريري

 

 



اللواء : عيد وإضراب وتجاهل: مَن يمنع الحكومة والإنقاذ المالي؟
وزني: 137 دولاراً للعائلات الفقيرة.. وسلامة: سندفع 50 ألف دولار نقداً لجميع المودعين في نهاية حزيران

 

 

 


النهار : الراعي رافعة لمبادرة الفرصة الأخيرة ؟

 

 

 

البناء : تفاهم روسيّ أميركيّ على القمة… وترجيحات أوروبيّة بالعودة للاتفاق النوويّ… وتصعيد في فلسطين / لبنان يحتفل اليوم بعيد التحرير والمقاومة… ونصرالله يرسم معادلات المواجهة مع الاحتلال / بري يبارك لفلسطين ولبنان… ويحذّر اللبنانيين من السقوط… ويشغّل محرّكاته بصمت /

 

 

 

الجمهورية : بري يلاقي الراعي : الحكومة فوراً

 

 

 


the daily star: Berri urges Cabinet formation before it’s too late

 

 

 

l'orient le jour : EDL continue de tâtonner en attendant ses avances

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