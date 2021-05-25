عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 25 أيار 2021

الأخبار : عيد الانتصارين
الراعي: كلام الحريري غير مسؤول
الديار : نصرالله يرسم معالم ما بعد الهزيمة الاسرائيلية : غزة لم تكن لوحدها...
ازمة «ثقة» بين عون وبري تعمق المازق الحكومي ولا حل «للودائع» ؟
«تطنيش» واشنطن مستمر ولا تعويل على الحوار الايراني ــ السعودي !
نداء الوطن : الرئيس المكلّف وعَد البطريرك بتقديم تشكيلة "محدّثة"
بري ينضمّ إلى الراعي: فليبادر الحريري
اللواء : عيد وإضراب وتجاهل: مَن يمنع الحكومة والإنقاذ المالي؟
وزني: 137 دولاراً للعائلات الفقيرة.. وسلامة: سندفع 50 ألف دولار نقداً لجميع المودعين في نهاية حزيران
النهار : الراعي رافعة لمبادرة الفرصة الأخيرة ؟
البناء : تفاهم روسيّ أميركيّ على القمة… وترجيحات أوروبيّة بالعودة للاتفاق النوويّ… وتصعيد في فلسطين / لبنان يحتفل اليوم بعيد التحرير والمقاومة… ونصرالله يرسم معادلات المواجهة مع الاحتلال / بري يبارك لفلسطين ولبنان… ويحذّر اللبنانيين من السقوط… ويشغّل محرّكاته بصمت /
الجمهورية : بري يلاقي الراعي : الحكومة فوراً
the daily star: Berri urges Cabinet formation before it’s too late
l'orient le jour : EDL continue de tâtonner en attendant ses avances