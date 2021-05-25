أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 25 أيار 2021

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البناء : خفايا وكواليس

كواليس

رصدت جهات دبلوماسية حجم الانتباه الأميركي بالتداعيات المترتبة على حرب فلسطين ومسارعة إدارة الرئيس جو بايدن لبلورة حراك دبلوماسي أوسع مدى من دائرة الصراع المباشرة يطال كلاً من موسكو وطهران لتسريع فرص التفاهم بعدما كانت واشنطن تفتح قنوات التفاوض ومواصلة الضغوط معاً.





خفايا

قالت مصادر على صلة بالملف الحكومي إن كلام رئيس مجلس النواب عن الفرصة الضيقة المتبقية أمام اللبنانيين للخروج من الأزمة يترجم من قبله بالتعامل مع مسعاه الحالي بكتمان وتمهّل باعتباره آخر إمكانية لاستيلاد حكومة جديدة ولذلك يتولى الاتصالات شخصياً دون وسطاء.



اللواء : أسرار

لغز

شكّلت منصة سلامة صدمة مع مضي ارتفاع سعر صرف الدولار، وارتفاع الأسعار لسلع لا تستورد بالعملات الصعبة أيضاً!



غمز

ساهمت تدخلات مرجع بتبريد الجبهة بين مسؤول وقطب سياسي، من دون المساهمة في إرساء قواعد تهدئة طويلة.



همس

لوحظ أن أجندة لقاءات دولة كبرى مع شخصيات لبنانية، توقفت أو أُرجئت أو أُلغيت نهائياً!

نداء الوطن : خفايا

تبيّن أنه قد صدر عن وزير الداخلية والبلديات كتابان متناقضان يحملان الرقم 7190 حول الترخيص لتظاهرة الحزب القومي أحدهما يمنع النشاط والثاني يسمح بإقامته.

يتحضّر أحد النواب لتقديم اقتراح قانون لتعديل قانون الانتخابات النيابية لجهة إلغاء المقاعد الستة المخصصة للمغتربين.