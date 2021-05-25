في انتظار انفراجة سعودية .. الحريري يتمسك بسقوفه العالية .. فيما لا تزال واشنطن غير مكترثة

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الديار : لا جديد حكومي، وكل المحاولات الخجولة داخليا وصلت الى «حائط مسدود» حتى الان، بانتظار «معجزة» لا تبدو انها متاحة في المدى المنظور، وفيما تعمقت ازمة «الثقة» بين الرئاستين الاولى والثانية على خلفية جلسة مجلس النواب الاخيرة، ويعمل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على استثمار «انتصاره» السياسي في «الاونيسكو» مزيدا بالتمسك بسقوفه العالية بانتظار انفراجة سعودية اتجاهه في وقت لا تعويل جديا على المحادثات الايرانية -السعودية التي تبقى في اطار «جس النبض» فيما لا تزال واشنطن غير مكترثة بالملف اللبناني.