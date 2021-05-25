قاطيشا : المخرج الوحيد هو انتخابات نيابية تعيد إنتاج سلطة جديدة

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الأنباء الكويتية : رأى عضو تكتل الجمهورية القوية العميد الركن المتقاعد وهبه قاطيشا ان الموقف الذي اعتمده مجلس النواب كرد على الرسالة الرئاسية، شكل مخرجا سلميا امام الكتل النيابية، انما غير منتج على مستوى الخروج من ازمة التشكيل، من هنا كان قرار تكتل الجمهورية القوية بعدم التصويت لصالحه، وذلك انطلاقا من قناعة القوات اللبنانية، بأنه لن يؤدي الى اي نتيجة مرجوة، ومن يقينها بأن المخرج الوحيد المتبقي أمام المجلس، هو العودة الى سلطة الشعب عبر انتخابات نيابية مبكرة تعيد انتاج سلطة جديدة تخرج لبنان من جهنم.

وأكد ان عملية تشكيل الحكومة ستستمر بمشهديتها المأساوية، فلا الرسالة الرئاسية، تمكنت من تحقيق الغاية منها، ولا موقف مجلس النواب منها استطاع فتح كوة في جدار التعطيل، ما يعني من وجهة نظر قاطيشا، ان الامور ستبقى تراوح مكانها، الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا، معتبرا بالتالي، أن لا بد من تغيير هذه السلطة.