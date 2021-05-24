أهالي ضحايا الاطفاء نقلا عن البيطار: 3 دول ردت على الإستنابات القضائية وتنفي امتلاكها صورا عبر الأقمار الصناعية

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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن وفدا من أهالي ضحايا فوج الإطفاء زار اليوم المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار.

وتحدث بإسم الوفد وليم نون، شقيق الشهيد جو نون، الذي أشار الى أن القاضي البيطار "زار مسرح الجريمة داخل حرم المرفأ، في إطار إستكمال التحقيق الفني". كما ونقل نون عن المحقق العدلي قوله إن "ثلاث دول ردت على الإستنابات القضائية التي سبق أن أرسلها لطلب صور الأقمار الصناعية فوق المرفأ ومحيطه بعدم إمتلاكها لهذه الصور، وأنه بإنتظار أجوبة باقي الدول المعنية بهذه الإستنابات.