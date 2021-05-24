كورونا لبنان .. تراجع كبير، كم بلغ عدد الاصابات والوفيات؟!

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أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس كورورنا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، توازياً مع تسجيل 7 حالات وفاة جراء الإصابة بالوباء.



ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي، إلى أنه "من بين الحالات المسجلة، 148 إصابة محلية وإصابتين وافدتين، في وقت ارتفع عدد الاصابات الإجمالي في البلاد إلى 538668 حالة"، مشيرةً إلى أن "عدد حالات الوفاة الإجمالية ارتفع إلى 7684 حالة".



كما افادت بأنه "تم رصد 431 حالة استشفاء خلال الساعات الماضية، منها 234 في العناية المركزة، و87 حالة على أجهزة تنفس اصطناعي".