المكتب الإعلامي لأبي رميا: وزارة الأشغال وافقت على طلبه ترميم أوتوستراد جبيل

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صدر عن المكتب الإعلامي للنائب سيمون أبي رميا البيان الآتي: "إن وزارة الأشغال العامة والنقل وافقت على طلب النائب أبي رميا الاجازة بالقيام بأشغال ترميم أوتوستراد جبيل - نهر ابراهيم - فغال، وذلك عطفا على مضمون كتاب أبي رميا رقم 1161/أ/2021 بتاريخ 13 أيار 2021، وجاء في البيان:

إشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،

وعطفا على مضمون كتابكم المؤرخ بتاريخ 13/5/2021 والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 1161/أ/2021،

تحيطكم وزارة الأشغال العامة والنقل علما بالموافقة على القيام بأشغال ترميم اوتوستراد جبيل - نهر ابراهيم - فغال على المسلك الغربي على أن تكون الأشغال على مسؤوليتكم ونفقتكم وتحت إشراف المديرية الإقليمية للاشغال في جبل لبنان ووفق الشروط والمواصفات المعمول بها في وزارة الأشغال العامة والنقل".