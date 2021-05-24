عداد كورونا في سجن رومية يسجل صفر اصابة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



“في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السّجون، لغاية تاريخه:

وصلت حالات الشّفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس “كورونا” في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجني القاصرات ونساء بعبدا إلى /1088/ حالة من أصل العَدَد الإجمالي /1088/ حالة إيجابيّة، وذلك بعد إِجراء /4314/ فحصاً مخبريًّا (PCR) للنّزلاء.



وبعد إجراء عدد من فحوصات (PCR) تمّ تشخيص:

/10/ حالات إيجابية في سجن جب جنين.

حالة إيجابية واحدة في سجن تبنين.

أما بالنسبة لنظارات وحدتي شرطة بيروت والشّرطة القضائيّة، لا يوجد أي حالة إيجابية”.