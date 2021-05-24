اقفال “محطات الأيتام”؟

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صدر عن إدارة “محطات الأيتام” البيان الاتي: “يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن إقفال محطات الأيتام، من هنا يهمنا أن نوضح الآتي:



1- إن محطات الأيتام كانت وستبقى من المحطات الأساس في لبنان وهي مستمرة في عملها ما دام هذا القطاع موجودا.

2- إنه، وبسبب الظروف الحالية وأزمة المحروقات التي لا تخفى على أحد، تم الاستغناء عن عدد من المحطات التي كانت مستثمرة من قبل شركة الأيتام.

3- لا تزال المحطات المملوكة من قبل الشركة تعمل بحسب الكميات المتوافرة لديها ولم ولن ترفع خراطيمها في وجه أهلها إلا حين نفاد المخزون. وهذه آلية انتهجتها محطات الأيتام من بداية الأزمة وستستمر في تطبيقها.

4- لا تزال محطات الأيتام في خدمة أهلها وإن هذه الشائعات عارية من الصحة ومحطات الأيتام باقية باقية لأنها من الناس وإلى الناس.



لذا، نتمنى عليكم – أهلنا الأحبة – عدم الأخذ بالشائعات، بل فقط بالبيانات الصادرة عن شركة الأيتام والتي لن تبخل عليكم بأي خبر جديد”.‏