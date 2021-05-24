مارك زوكربرغ يهنئ طبيبة لبنانية .. إنجاز طبي مثير!

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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "فايسبوك" مارك زوكربرغ في حسابه بفايسبوك، تمكّن علماء مركز Biohub العلمي التابع له ولزوجته بريسيلا تشان، من تطوير اداة ذكاء اصطناعي تكشف عن أمراض القلب الخلقية (CHD) لدى الجنين من خلال رصد الموجات فوق الصوتية في الثلث الثاني من الحمل بدقة 96%.

وهنأ زوكربرغ، الدكتورة ريما أرناؤوط وفريقها على هذا الإنجاز العلمي قائلاً في منشور:" الأساليب الحالية للكشف عن مشاكل قلب الجنين غير دقيقة وتصل إلى نحو 30% فقط. نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Biohub سريع بما يكفي للاندماج على نطاق واسع في برامج الموجات فوق الصوتية في الممارسة السريرية. تهانينا لريما أرناؤوط وفريقها على هذا التقدم"!

وريما أرناؤوط هي طبيبة وعالمة أميركية من أصول لبنانية ذي خلفية في علم الوراثة، والبحوث السريرية والبرمجة، وهي طبيبة قلب ممارس حاصلة على شهادة في تصوير القلب والأوعية الدموية.

ونشر النائب نقولا صحناوي ما كتبه مارك زوكربرغ وعلّق قائلاً: "من قلب صيدا الى العالم انجاز بتوقيع لبناني"