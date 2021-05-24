living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مارك زوكربرغ يهنئ طبيبة لبنانية .. إنجاز طبي مثير!

24
MAY
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "فايسبوك" مارك زوكربرغ في حسابه بفايسبوك، تمكّن علماء مركز Biohub العلمي التابع له ولزوجته بريسيلا تشان، من تطوير اداة ذكاء اصطناعي تكشف عن أمراض القلب الخلقية (CHD) لدى الجنين من خلال رصد الموجات فوق الصوتية في الثلث الثاني من الحمل بدقة 96%.

 

وهنأ زوكربرغ، الدكتورة ريما أرناؤوط وفريقها على هذا الإنجاز العلمي قائلاً في منشور:" الأساليب الحالية للكشف عن مشاكل قلب الجنين غير دقيقة وتصل إلى نحو 30% فقط. نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Biohub سريع بما يكفي للاندماج على نطاق واسع في برامج الموجات فوق الصوتية في الممارسة السريرية. تهانينا لريما أرناؤوط وفريقها على هذا التقدم"!

 

وريما أرناؤوط هي طبيبة وعالمة أميركية من أصول لبنانية ذي خلفية في علم الوراثة، والبحوث السريرية والبرمجة، وهي طبيبة قلب ممارس حاصلة على شهادة في تصوير القلب والأوعية الدموية.

 

ونشر النائب نقولا صحناوي ما كتبه مارك زوكربرغ وعلّق قائلاً: "من قلب صيدا الى العالم انجاز بتوقيع لبناني"

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout