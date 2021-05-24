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مخزومي وقع وحسن اتفاقا لاستيراد لقاح فايزر عبر وزارة الصحة: سيكون مجانيا للمسجلين على المنصة ابتداء من حزيران

24
MAY
2021
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وقعت مؤسس "مؤسسة مخزومي" ورئيسها الفخري النائب فؤاد مخزومي، مع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، اتفاقا لاستيراد لقاح فايزر عبر وزارة الصحة.

 

وأثنى مخزومي بعد زيارته للوزير حسن في مكتبه في الوزارة، على "الجهود الجبارة لوزارة الصحة، والتي يشهد لها الجميع في الداخل والخارج"، لافتا إلى أن "مؤسسة مخزومي تعتبر نفسها شريكا صغيرا للوزارة، ولا سيما عبر التعاون بين الوزارة ومراكز الرعاية الأولية في المؤسسة".

 

وشكر الوزير على دعمه "مبادرة المؤسسة"، مشيرا إلى أن "التلقيح ضد كورونا سيكون مجانيا للراغبين والمسجلين مسبقا عبر المنصة الخاصة بالتلقيح، ابتداء من شهر حزيران تاريخ الحصول على اللقاح"، لافتا إلى أنه "سيعمد إلى استيراد المزيد من الوحدات لتطاول أكبر عدد من المواطنين".

 

وقال إن "هذا النوع من التعاون من شأنه أن يطاول فئة أكبر من الناس ويساهم في الاسراع في عملية التلقيح، وبالتالي يريح المواطن ويفتح الأسواق اللبنانية ويعيد المستثمرين، وخصوصا أن الوضع الاقتصادي مرتبط بشكل وثيق بالوضع الصحي".

 

وهنأ الوزير حسن النائب مخزومي على "مبادرته الإنسانية التي تحمل بعدا وطنيا"، لافتا إلى "تأثيرها الإيجابي على مسار التلقيح والتمنيع"، معتبرا أن "هذا النوع من المبادرات يكمل مسيرة وزارة الصحة في حماية الوطن والمواطن".

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