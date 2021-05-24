كتاب من النائب ادكار طرابلسي إلى رئيس الجامعة اللبنانية .. ماذا جاء فيه؟

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وجّه النائب ادكار طرابلسي كتاباً الى البروفسور فؤاد ايوب، رئيس الجامعة اللبنانية، جاء فيه:

آسف لازعاجكم مراراً منذ بداية السنة،

مرة أخرى أرفع لكم شكوى الأساتذة المتعاقدين بالجامعة اللبنانية بكليات التربية والفنون والحقوق والعلوم الاجتماعية وغيرها.

لقد ابتدأ دفع المستحقات عن العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ منذ تشرين الثاني ٢٠٢٠ والى الآن المئات منهم لم يقبضوا أتعابهم التي لم يعد لها قيمة اصلاً. السبب الرسمي الذي نحصل عليه من الجامعة هو الاخطاء الادارية او المطبعية في "عقود المصالحة".

أما آن الأوان ان تنتهي فروع وكليات الجامعة من تصحيح هذه الأخطاء؟ وأما آن الأوان ان تتخلى الجامعة عن بدعة "عقود المصالحة" التي هي أسوأ حل وظيفي لتعتمد عقود عادية يقبض بموجبها المتعاقد حقوقه شهرياً؟

يا حضرة الرئيس أنا متأكد من حرصكم على الجامعة واساتذتها وانكم تسمعون تأوهات والآم أساتذتنا وأطفالهم؟ نرجو منكم وضع حدّ لهذه المعاناة المتمادية.