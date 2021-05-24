مذكّرة من وزارة التربية حول الامتحانات الرسمية ... متى حُدِّدَت المواعيد؟

أصدر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق، مذكرة ادارية حملت الرقم 20 حدد فيها توزيع المواد الدراسية على أيام الإمتحانات الرسمية، وجاء فيها :
"تجرى الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة، بفروعها الأربعة، لدورة العام 2021 العادية وفاقا للترتيب الآتي:
الشهادة المتوسطة
اليوم والتاريخ المادة التوقيت
الإثنين
12/7/2021 تاريخ 9:00 - 10:00
تربية 10:10 - 11:10
كيمياء 11:25- 12:25
الثلاثاء
13/7/2021 علوم الحياة والأرض 9:00 - 10:00
لغة عربية 10:10 - 12:10
الأربعاء
14/7/2021 رياضيات 9:00 - 11:00
جغرافيا 11:10 - 12:10
الخميس
15/7/2021 فيزيـاء 9:00 - 10:00
لغة أجنبية 10:10 - 12:10
اليوم والتاريخ فرع العلوم العامة فرع علوم الحياة
المادة التوقيت المادة التوقيت
الإثنين
26/7/2021 رياضيات 8:30 - 11:30 رياضيات 8:30 - 10:00
اللغة العربية وآدابها 11:50 - 13:50 فيزياء 10:10 - 11:40
اللغة العربية وآدابها 11:50 - 13:50
الأربعاء
28/7/2021 فيزياء 8:30 - 11:00 علوم حياة 8:30 - 11:00
المادة الاختيارية 11:20 - 13:20 المادة الاختيارية 11:20 - 13:20
الجمعة
30/7/2021 كيمياء 8:30 - 10:00 كيمياء 8:30 - 10:00
اللغة الأجنبية وآدابها 10:10 - 12:10 اللغة الأجنبية وآدابها 10:10 - 12:10
اليوم والتاريخ فرع الاجتماع والاقتصاد فرع الآداب والإنسانيات
المادة التوقيت المادة التوقيت
الثلاثاء
27/7/2021 الاجتماع 8:30 - 11:00 فلسفة عامة 8:30 - 11:30
اللغة الأجنبية وآدابها 11:10 - 13:10 اللغة الأجنبية وآدابها 11:40 - 14:10
الخميس
29/7/2021 الاقتصاد 8:30 - 11:00 فلسفة عربية 8:30 - 11:30
الفلسفة والحضارات 11:10 - 13:10 الجغرافيا 11:40 - 13:40
السبت
31/7/2021 المادة الإختيارية 8:30 - 9:30 المادة الإختيارية 8:30 - 9:30
اللغة العربية وآدابها 9:40 - 11:40 اللغة العربية وآدابها 9:40 - 12:10
رياضيات 11:55 - 13:25