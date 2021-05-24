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مذكّرة من وزارة التربية حول الامتحانات الرسمية ... متى حُدِّدَت المواعيد؟

24
MAY
2021
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أصدر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق، مذكرة ادارية حملت الرقم 20 حدد فيها توزيع المواد الدراسية على أيام الإمتحانات الرسمية، وجاء فيها :


"تجرى الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة، بفروعها الأربعة، لدورة العام 2021 العادية وفاقا للترتيب الآتي:

الشهادة المتوسطة
اليوم والتاريخ المادة التوقيت
الإثنين
12/7/2021 تاريخ 9:00 - 10:00
تربية 10:10 - 11:10
كيمياء 11:25- 12:25
الثلاثاء
13/7/2021 علوم الحياة والأرض 9:00 - 10:00
لغة عربية 10:10 - 12:10
الأربعاء
14/7/2021 رياضيات 9:00 - 11:00
جغرافيا 11:10 - 12:10
الخميس
15/7/2021 فيزيـاء 9:00 - 10:00
لغة أجنبية 10:10 - 12:10

اليوم والتاريخ فرع العلوم العامة فرع علوم الحياة
المادة التوقيت المادة التوقيت
الإثنين
26/7/2021 رياضيات 8:30 - 11:30 رياضيات 8:30 - 10:00
اللغة العربية وآدابها 11:50 - 13:50 فيزياء 10:10 - 11:40
اللغة العربية وآدابها 11:50 - 13:50
الأربعاء
28/7/2021 فيزياء 8:30 - 11:00 علوم حياة 8:30 - 11:00
المادة الاختيارية 11:20 - 13:20 المادة الاختيارية 11:20 - 13:20
الجمعة
30/7/2021 كيمياء 8:30 - 10:00 كيمياء 8:30 - 10:00
اللغة الأجنبية وآدابها 10:10 - 12:10 اللغة الأجنبية وآدابها 10:10 - 12:10

اليوم والتاريخ فرع الاجتماع والاقتصاد فرع الآداب والإنسانيات
المادة التوقيت المادة التوقيت
الثلاثاء
27/7/2021 الاجتماع 8:30 - 11:00 فلسفة عامة 8:30 - 11:30
اللغة الأجنبية وآدابها 11:10 - 13:10 اللغة الأجنبية وآدابها 11:40 - 14:10
الخميس
29/7/2021 الاقتصاد 8:30 - 11:00 فلسفة عربية 8:30 - 11:30
الفلسفة والحضارات 11:10 - 13:10 الجغرافيا 11:40 - 13:40
السبت
31/7/2021 المادة الإختيارية 8:30 - 9:30 المادة الإختيارية 8:30 - 9:30
اللغة العربية وآدابها 9:40 - 11:40 اللغة العربية وآدابها 9:40 - 12:10
رياضيات 11:55 - 13:25


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