رئيس الجمهورية: نتعهد بمواصلة مسيرة استرجاع سيادتنا وعلينا تحرير الدولة من الفساد كما حررنا الارض

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الرئيس عون رأس اجتماعا لوفد لجنة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وتابع مع النائب ديب حاجات منطقة بعبدا

حيا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ذكرى تحرير الاراضي المحتلة في الجنوب في العام 2000 من الاحتلال الاسرائيلي، مؤكداً الاستمرار في مسيرة استرجاع السيادة والعمل على تحرير الدولة من الفساد.

موقف الرئيس عون جاء في كلمة له على حسابه الخاص في "تويتر" جاء فيها:

" في ذكرى التحرير نسترجع طعم الانتصار والكرامة، ونتعهد بمواصلة مسيرة استرجاع سيادتنا على كامل ترابنا ومياهنا.

وكما حاربنا العدو وحررنا الارض، علينا اليوم مجتمعين ان نحرر الدولة من الفساد ونعيد لبنان الى سكة النهوض والازدهار.

وحدها وحدة اللبنانيين تحقق الاصلاحات وتعيد كرامة الحياة الى مجتمعنا".

النائب حكمت ديب

الى ذك استقبل الرئيس عون النائب حكمت ديب واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة في البلاد، وحاجات منطقة بعبدا الانمائية.

وأوضح النائب ديب ان البحث تناول ايضاً مسار تشكيل الحكومة بعد جلسة مجلس النواب الاخيرة، معتبراً أن فارقاً كبيراً حصل بين الدعوة الايجابية الى التعاون والحوار للخروج من المأزق الحكومي، وبين التوجه السلبي الذي برز في كلمة رئيس الحكومة المكلف، الامر الذي يثير علامات استفهام حول وجود رغبة حقيقية في تشكيل حكومة جديدة، ام البقاء على التوجه الذي يعرقل الحلول بدلاً من تسهيلها.

لجنة مفاوضات ترسيم الحدود

من جهة اخرى، رأس الرئيس عون اجتماعاً ضم رئيس الوفد اللبناني الى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية العميد الركن الطيار بسام ياسين، وأعضاء الوفد السادة: العقيد الركن البحري مازن بصبوص، والمهندس وسام شباط عضو هيئة ادارة قطاع البترول، والخبير نجيب مسيحي، في حضور المستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بول مطر.

وتم خلال الاجتماع عرض آخر التطورات المتعلقة بعملية المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والخطوات الواجب اعتمادها في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد.