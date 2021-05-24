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لقاء حواري لهيئة كولكو كندا في التيار مع الاعلامية رندلى جبور

24
MAY
2021
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اقامت هيئة كولكو كندا في التيار الوطني الحر لقاء حواريا مع الاعلامية والكاتبة رندلى جبور مسؤولة اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر عبر تطبيق zoom                                      
 
حضره الى جانب منسق عام كولكو كندا فواز بادور الذي القى كلمة ترحيبية بالحضور والضيوف :هيئة كولكو، منسقي الهيئات المحلية والاعضاء ومسؤولي اللجان ،مسؤولة النشاطات في قطاع الانتشار جودي عبد النور .أدارت الحوار مسؤولة لجنة الاعلام في كولكو كندا ساندي عبد الاحد ،هذا وقد شرحت الإعلامية الضيفة مطولا الوضع السياسي الراهن والازمة الحادة التي يمر بها لبنان على مختلف الصعد،السياسية ،الاقتصادية ،المالية، القضائية ، والتدخلات الاقليمية والدولية وتأثيرها على لبنان . وأجابت على أسئلة المشاركين بكل شفافية و استمعت الى هواجس المنتشرين و قلقهم على ذويهم وعلى لبنان .      
 
وختمت : خليكم واثقين من رؤية الرئيس ميشال عون ،فهو لم يتغير قط ، لا بتفكيره ،لا بإيمانه  ولا بنهجه لانها كلها  تصب فقط في مصلحة لبنان ، المطلوب من الجميع الصمود فقط لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان وبإذن الله سنصل الى التحرر الذي وعد به فخامة الرئيس ، المسار الاصلاحي انطلق ولا عودة الى الوراء. 
 
اختتم اللقاء بكلمة شكر لجميع الحضور والتمنى بلقاء قريب على ارض الوطن الام لبنان ، وفي ظروف افضل .
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