شعبان : الأسد يستمد شرعيته من شعبه

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الوطن السورية : أكدت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية، بثينة شعبان، أمس، أن التصريح الفرنسي بشأن الانتخابات الرئاسية في سورية هو حلقة من الاستهداف الفرنسي والغربي والصهيوني لسورية، ولذلك لا قيمة له.

وأضافت شعبان في ردّها على سؤال لـ«الوطن» على هامش لقاء حواري عقد على مدرج جامعة دمشق تحت عنوان «سورية وفلسطين إلى أين»: «نحن نقول للحكومة الفرنسية لا دخل لك بالانتخابات السورية، الانتخابات السورية هي شأن سوري، والرئيس بشار الأسد يستمد شرعيته من الشعب السوري الذي سوف يزحف إلى انتخابه في السادس والعشرين من الشهر الجاري».



التصريحات الرسمية السورية المتعلقة بسير العملية الانتخابية والمترافقة مع حراك شعبي كبير عبّرت عنه التجمعات الحاشدة التي تواصلت في مختلف المحافظات السورية تأييداً للاستحقاق الدستوري وانتخابات الرئاسة، توازت مع تصريحات لافتة صدرت من وزير الخارجية والمغتربين تتعلق بمستقبل العلاقات السورية- العربية وما ستشهده سورية في مرحلة ما بعد الانتخابات.