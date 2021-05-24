القوات اللبنانية : تشكيل اي حكومة لا يشكّل مخرجاً من المأزق الحالي

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الجمهورية : أكدت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الجمهورية» ان عدم تصويت تكتل «الجمهورية القوية» على توصية بري لا علاقة له بموقف أي فريق سياسي آخر من التصويت أو عدمه، فموقف كل فريق له حيثياته وأسبابه ومنطلقاته، وعدم تصويت «القوات» لم يحصل بالتنسيق مع أحد، وهذا الموقف ينسجم مع موقفها الأساسي الداعي الى انتخابات نيابية مبكرة، لأنّ تشكيل اي حكومة لا يشكّل مخرجاً من المأزق الحالي والكارثة المالية المتمادية، وبالتالي «القوات» لا تراهن على حَض الرئيسين من أجل تأليف حكومة لا ترى فيها مشروعاً إنقاذياً للبلد والناس، بل كل رهانها على إرادة الناس في صناديق الاقتراع.