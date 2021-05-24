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أسرار الصحف ليوم الأثنين 24 أيار 2021

24
MAY
2021
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البناء : خفايا وكواليس

كواليس

استغربت مصادر فلسطينيّة ما يجري تسريبه من شائعات عن إنذار باكستانيّ تركيّ بتحريك سلاح الجو لنصرة غزة، وعن حشود عشائريّة هدّدت بالزحف نحو فلسطين كانت السبب بوقف النار. وقالت الكل يعلم إن السبب هو فشل جيش الاحتلال والخشية الأميركيّة من شمول الحرب محور المقاومة.



خفايا

توقعت مصادر نيابية أن تنعكس نتائج الجلسة النيابية لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية خصوصاً مع الالتزامات العلنية التي قدّمها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بتحرّك رئيس المجلس النيابي نبيه بري، خصوصاً أن الرئيس المكلف سعد الحريري، كما تقول المصادر اعترف بأن كلمته كانت معدّة مسبقاً لمناخ تصعيديّ.

 

 

 


اللواء : أسرار

لغز
لاحظت اوساط قضائية عدم ظهور نتائج التحقيقات التي تجريها القاضية غادة عون في ملف تحويل الأموال وشركة مكتف رغم مضي بضعة أسابيع على اقتحام مكاتب الشركة ومصادرة أجهزة الكومبيوتر التي تسجّل العمليات اليومية!


غمز
لم ينجح رئيس تكتل نيابي بارز في إيصال مرشحه إلى وزارة الخارجية خلفاً للوزير المستقيل، بسبب إصرار مسؤول حكومي على التمسك بتكليف وزيرة الدفاع بحقيبة الخارجية!


همس
جرت محاولة جدية لجمع رئيس الحكومة المكلف والنائب جبران باسيل ولكن عدم تجاوب أحد الطرفين أفشل الجهود التي بُذلت عشية انعقاد الجلسة النيابية الأخيرة!

 

 

 

نداء الوطن : خفايا

نُقِل عن احد نواب الحزب القومي ان الشعارات التي رُفعت في الحمرا من قبل الجناح المستجد في الحزب تهدف الى تعزيز اوراق الاعتماد لهذا الجناح لدى دولة شقيقة خاصة وانه قد سبق واحتجز احد كبار المسؤولين الحزبيين خلال زيارته اليها.

 

باشرت وزارة المالية الإعداد لموازنة العام 2022 على أساس مشروع موازنة 2021 نفسه، وهي لا تزال تعيش حالة إنكار للمعطيات النقدية والاقتصادية الحاصلة في البلاد، بالاضافة الى تمسكها بعدم الاعتراف بتغيّر سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات.

 

لوحظ ان البنك الدولي قد كلف مجلس الانماء والاعمار بالتعاقد مع احدى الشركات للتدقيق في خطة التلقيح لمواجهة فيروس كورونا الممولة من البنك الدولي.

 

 

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