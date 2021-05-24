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عناوين الصحف ليوم الأثنين 24 أيار 2021

24
MAY
2021
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  الأخبار : غزة... المعركة تبدأ الآن

مشروع بطاقة الدعم إلى «المالية»: لا مصادر تمويل | هل يستقيل التيار من مجلس النواب؟

 

 

 

 

الديار : دمار إقتصادي سببه صراع سياسي يعكس رغبة عمياء في الإنتقام
أم الفضائح عملية تسعير عوائد المحروقات وإستيراد البضائع المدعومة
المُخالفات بالجملة وأخطرها التهريب والتنفيع على المعابر الشرعية

 

 

 



نداء الوطن : السلك الديبلوماسي "ينهار": شغور واستدعاءات ومعاشات من الـ"Petty cash"
بكركي: لتحديث "التشكيلة" وجلاء "النازحين"

 

 

 

 

اللواء : العهد يفتح الباب للفراغ الكبير: احتكاكات في الشارع وانهيار الأمن الاجتماعي!
الحريري يعود إلى الإمارات.. وأزمة مع دياب على خلفية مرسوم القضاة

 

 

 

الجمهورية : نوقشت الرسالة .. وبقيت الأزمة

غزة تدفع بالتسوية في لبنان

 

 

 


النهار : الأزمة في مرمى بعبدا بعد الصدمة الحريرية

 

 

 

 

البناء : المقداد: نرحِّب بالعائدين… سفارات ستفتح قريباً… وحماية روسيّة للناقلات الإيرانيّة / بري يواصل مسعاه… وجلسة السبت ثبّتت تكليف الحريري وتلزمه بالتوافق مع عون / نصرالله يتحدّث غداً… و«القومي» يُحيي عيد المقاومة والتحرير عند بوابات فلسطين: خيار المقاومة ينتصر /

 

 

 

 

the daily star : New govt up in the air after Hariri slams Aoun

 

 

 


l'orient le jour : Blocage persistant après l’épisode de la lettre de Aoun au Parlement
La seule perspective serait une initiative lancée discrètement par Nabih Berry dans les prochains jours, pour rapprocher les points de vue.

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