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في كل مكان وزمان وظرف، هناك المهم، والأهم.

23
MAY
2021
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في كل مكان وزمان وظرف، هناك المهم، والأهم.


ففي لبنان اليوم مثلاً، حيث تستعر أزمة سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية غير مسبوقة، تناولُ جوهر المشكلة دستورياً وميثاقياً مهم، لكن الأهم على سبيل المثال، هو علاج موضوع الدعم، بما يحول دون تهديد الجزء الأكبر من اللبنانيين في معيشتهم الومية.


وفي موضوع الحكومة أيضاً، الإسراع في التشكيل مهم، لكن التمسك بمعايير الشراكة والكفاءةـ بما يحول دون التمديد للأزمة، عبر منع محاربة الفساد، إضافة إلى إعادة البلاد إلى ما قبل عام 2005 على مستوى الميثاق.


وفي موضوع النزوح السوري أيضاً وأيضاً، رفض الاستفزازات في يوم انتخاب السوريين في سفارتهم مهم، وهذا موقف جميع اللبنانيين، لكن الأهم هو عودة النازحين إلى بلادهم، وهو ما كان يعترض عليه ويعرقل التفاهم حوله في الحكومات المتعاقبة منذ اندلاع الأزمة السورية، من افتعل الإشكالات مع المواطنين السوريين وهم في طريقهم الى صناديق الاقتراع الخميس الفائت.


أما في موضوع العلاقات بين الأحزاب، فالتنافس السياسي والتعبير عن الرأي مهم، لكن الاحترام المتبادل للرأي، وللشهداء، ورفض أي تهديد بالقتل لأي كان هو الأهم…


وهذه النقطة بالذات، طرحتها اليوم معركة البيانات بين حزبي القوات اللبنانية والسوري القومي الاجتماعي، على خلفية قيام عدد من الشبان القوميين بتصوير فيديو يطلقون فيه شعاراً يرددون فيه: “طار راسك يا بشير، جايي دورك يا سمير”، على هامش احتفال حزبي في الحمرا.


فالقوات ردت سريعاً ببيان أعلنت فيه التقدم بدعوى أمام المراجع المعنيّة المختصّة على المسؤولين عن الاحتفال وكلّ مَن تَثبُت مشاركته ونبح وشنهق بالمجاهرة بالقتل، وفق ما جاء في نص البيان القواتي، لأنّه يشكّل اعترافًا بالقتل أولا، ودعوة علنية صريحة إلى القتل ثانيًا، وذلك أمام وسائل الإعلام كلّها، وبالتالي أمام الناس جميعِهم.


وفي المقابل، وصف القومي القوات اللبناني بالميليشيا، معتبراً أن عبارات بيانها السّوقيّة تنمُّ عن أخلاق ومناقب تلك الجهة، الّتي لطالما اشتهر رئيسها سمير جعجع بقتل الأبرياء على الهوّيّة وتفجير الكنائس واغتيال الشّخصيّات الوطنيّة والتّعامل مع العدوّ الإسرائيليّ، ودائماً وفق بيان القومي، الذي أضاف أن ما جرى حدث على خلفيّة مقطع فيديو صدر فيه هتاف ضدّ رئيس القوّات، علماً بأنّ هذا الهتاف لم يطلق في أيّ فقرة من فقرات العرض الرّسميّ، ولم تصوّره أو تنشره عمدة الإعلام، وهي الجهة الوحيدة الّتي تعبّر عن موقف الحزب، بل تمّ تصويره بهاتف أحد الموجودين أثناء إطلاقه بشكل عفويّ في طريق الخروج من الاحتفال. انتهى بيان القومي.


طبعاً إن ما سبق بمجمله طبعاً مهم، لكن التحديات اللبنانية المتوالدة، ومنها مثلاً محاربة آفة المخدرات أهم، ومنها نبدأ النشرة.

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