درغام التقى الخوري وزيادة في كندا

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التقى عضو "تكتل لبنان القوي" النائب أسعد درغام برئيس "لجنة الصداقة اللبنانية الكندية" النائب الكندي من أصل لبناني فيصل الخوري في مكتبه في مونتريال، وتم التداول في الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي يعاني منها لبنان، مع التأكيد على أهمية مساعدة كندا للشعب اللبناني في الازمة الراهنة، وإمكانية زيادة المساعدات لتشمل مختلف القطاعات.

من جهته وعد النائب الخوري بمتابعة الأمور مع الحكومة الكندية، لتقديم كل ما يمكن في هذه المرحلة الصعبة.

كما التقى درغام سفير لبنان في كندا فادي زيادة في مبنى السفارة في أوتاوا، وتم التداول بأوضاع الجالية اللبنانية ودور اللبنانيين الهام في بلاد الاغتراب وأهمية مساعدة أهلهم في لبنان، فما يرسله المغتربون من أموال الى لبنان في هذه المرحلة يعد سندا أساسيا".