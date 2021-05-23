هل سيرفع الدعم عن المحروقات؟

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نوه عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان الدكتور جورج البراكس في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام" على ما أعلنته المديرية العامة للنفط بأن منشآت النفط في طرابلس والزهراني سلمت السوق المحلية هذا الأسبوع 20 مليون ليتر من مادة المازوت. وكما أكدت أنها ستقوم ب "تأمين حاجات السوق في الأسبوع المقبل".



وطالب البراكس مصرف لبنان ب "الاسراع بفتح الاعتمادات وإعطاء الموافقات للبواخر الموجودة في عرض البحر، حتى يتم تأمين حاجات السوق المحلي من بنزين ومازوت"، مشيرا الى أن "مادة البنزين متوافرة في البواخر الموجودة في عرض البحر، لكن يجب الا يتأخر المصرف بفتح الاعتمادات، حتى لا يتكرر المشهد الذي شهدنهاه في الايام الماضية من تهافت المواطنين على محطات البنزين"، مطمئنا أن "لا رفع للدعم عن المحروقات".