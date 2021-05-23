living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كلمات ليست كالكلمات (بقلم ألكسندر نعمه)

23
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لقد كان متوقع ان يبادر رئيس الجمهورية ويُخاطب مجلس النواب عبر رئيسه بموضوع ملف تشكيل الحكومة. وبخاصةٍ أن كل المحاولات السابقة والتي أتت من عدة محاور محلية واقليمية لم تأت بثمار حول الحكومة المنتظرة. 

أن يبادر رئيس الجمهورية ويخاطب مجلس النواب مفنّدًا كل الوقائع والمحطات التي مرت بعد 7 أشهر على تكليف الحريري من دون نتائج ملموسة، يندرج من حيث الشكل، على نقل النقاش من الغرف المغلقة وتحليلات الصحافيين ووسائل الاعلام الى مجلس النواب السلطة التشريعية والمكان الصحيح لاي نقاش دستوري كياني ووجودي. اما من حيث المضمون، يكون أعاد الكرة الى ملعب الكتل الذين هم بدورهم من سمى الحريري، وهذا حق دستوري. وهنا استشهد بما قاله النائب باسيل في كلمته، السلطة التي تستطيع اسقاط الحكومة دستوريًا تملك الصلاحية على سحب التكليف من المكلف. 

ولكن، ما كانت النتيجة؟ 

كلمات معظم التكتلات لم ترتق الى مستوى الازمة، لا بل أكثر من ذلك، كانوا كبلاطوس الذي غسل يديه من صلب المخلص، وحمّله مسؤولية أنّه ملك الملوك، لأنه وبكل بساطة لا يريد ان يفتح معركة مع كهنة زمّين. هكذا فعلوا بالأمس التكتلات النيابية، غسلوا أيديهم من انهيار البلد اقتصاديًا وسياسيًا وماليًا، محملين المسؤولية لمن لا ذنب عليه سوى أنه يحاول أن يبني ما هدموه. دخلوا الى الجلسة وخرجوا منها فارغين، ونحن بدورنا أيقّنا أن لبنان لا يمكن ان ينهض مع هكذا نواب مفلسين، وغارقين بالوهم، والاستسلام، والتبعية. 

وحده، النائب باسيل باسم تكتل لبنان القوي كما بكل مرة، يقدم تصور واضح متكامل وصادق، بهدف الخروج من الازمة، ويعيد التأكيد على الثوابت والقيم التي تميز مجتمعنا ويشدد على أن لبنان لا يمكن ان ينهض من دون تصور واضح، يحدد المعايير الثابتة لتشكيل الحكومة ويضع الأطر التنظيمية للخروج من الازمة. 

وحده الرئيس المكلف، جاءت كلمته من خارج الأعراف والتقاليد، وهنا اسمحوا لي أن أكتب لكم شعوري بعد سماع كلمته، بكل صدق ومحبة. 

بدايةً، عندما ظهر التنظيم الإسلامي في العراق وبدأ بقتل المسيحيين وتهجيرهم وأعلنها حرب عليهم، وبعدها دخل الى سوريا، وبدأت عملية التهجير المنظمة للمسيحيين من الشرق، وجميعنا شهدنا أفلام قطع الرؤوس والتنكيل والسبي، مقابل المئات من التصاريح والكلمات والمؤتمرات الصحفية، وبعدها المحاولات المتكررة للدخول الى لبنان من عدّة محاور والتصّدي الكبير الذي قامت به قبيلة من القبائل اللبنانية مقابل تصاريح لقبائل أخرى تقول إنهم حلفاء ولا داعي للهلع. وقتذاك، لم أشعر بالإحباط والانكسار كالذي شعرت به بعد انهاء الحريري كلمته. 

من المؤكد ان الحريري نفسه لا يعرف ماذا قرأ، لأنه لو أدرك جيدًا المعاني الحقيقية للذي قرأها لما كان قالها تحت قبة البرلمان وعلى مسمع من نواب الامة ومباشرةً على الهواء امام الملايين من اللبنانيين المقيمين والمغتربين. 

بالإضافة الى فائض الكذب وتغيير الوقائع، استعمل كلمات مهينة بحق الرئيس المسيحي الوحيد في جامعة الدول العربية، لم تستعمل في أحلك سنين الحرب اللبنانية وفي خضّم معركة الدولة الإسلامية بحق المسيحيين، فأهان بكلمته جميع المسيحيين في المشرق والخليج العربي. وهذا لا بدّ من وقفة تضامنية بالحدّ الأدنى للكنيسة بكل أطيافها، فلا يجوز أن يُهان رئيس الجمهورية بهذا الشكل وبهذه الطريقة ويمرّ كلامه مرور الكرام وكأن شيئًا لم يكن. 

وهنا استشهد بما قاله يومًا فخامة الرئيس: "عار على العالم الحر أن يقوم جنرال بلباس مرقط ويقول لهؤلاء النواب وللعالم أن الوجود خارج إطار الحرية هو شكل من اشكال الموت بينما العالم يخاف من العسكريين." 

غدًا، أنتم رؤساء الكنيسة في الشرق، ستجتمعون في توقيت قريب ومكان بعيد، تذكروا ما أوصاكم به وائتمنكم عليه "يسوع المسيح" تعرفون الحق، تشهدون للحق والحق يحرركم."

الموضوع اليوم، لم يعد حقوق وواجبات، هناك من يريد عن جهل او معرفة، أن يأخذ ما عجزت عليه الدولة الإسلامية، لا تسمحوا للتاريخ ان يكتب يومًا، خذلتم وتجاهلتم عن قصد ما قاله لكم يسوع، 

" نعما أيها العبد الصالح الأمين! كنت أمينًا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل الى فرح سيدك" (مت 23:25). 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout