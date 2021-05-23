قوى الأمن: توقيف أحد أفراد عصابة لسرقة السيارات

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

"نتيجة لمعلومات توافرت لدى شعبة المعلومات عن نشاط عصابة سرقة سيارات في عدد من مناطق محافظة جبل لبنان، ومن خلال الإجراءات الميدانية والاستعلامية، تم تحديد هوية أحد أفراد هذه العصابة، ويدعى أ. ع. (مواليد العام 1993، سوري).

بتاريخ 12-5-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة، نفذت دوريات من الشعبة كمينا محكما في منطقة الشوف، نتج منه توقيف المشتبه به، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بسرقة سيارة من المنطقة المذكورة. بتفتيشه، ضبطت بحوزته أدوات تستخدم في عمليات سرقة السيارات ورخصة سوق مزورة.

بالتحقيق معه، اعترف بسرقة سيارات عدة من محافظة جبل لبنان ونقلها الى الشمال. أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء".