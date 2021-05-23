عناوين الصحف ليوم الأحد 23 أيار 2021

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الديار : المجلـس يؤكد تسمية الحريري ويدعوه للتأليف السريـع بالاتـفـاق مـع رئـيـس الجمهورية
الحريري يـرفـع التحدي بوجه عون : لـن أعتذر ولـن أشكــل حكومة وفــقاً لرغبته
بــــري يُجدّد مبادرته بتفويض فرنسي ومصري ويمهـّـــد لانطلاقة جديدة
النهار : الحريري سدَّد الرد الأقسى... والمجلس يثبّت التكليف
الأنباء الكويتية : بري: الوحدة ثم الوحدة وإلا ستذهب ريحنا.. باسيل: هدفنا ليس حمل الرئيس المكلف على الاعتذار
البرلمان يجدد تكليفه.. الحريري: لن أشكّل حكومة كما يريد عون أو أي فريق
الشرق الأوسط : برلمان لبنان يؤكد تكليف الحريري
منحة أميركية للجيش بـ120 مليون دولار
الوطن السورية : تجمعات جماهيرية في الحسكة بحضور الهلال ووفود برلمانية روسية وعراقية تصل إلى دمشق لمواكبة الحدث … التحضيرات والمستلزمات الخاصة بالعملية الانتخابية جاهزة في كل المحافظات