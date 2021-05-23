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لمن رسائل جعجع على طريق جونية ؟ .. حجوزات مرتفعة في الفنادق

23
MAY
2021
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بعض ما جاء في مقال رضوان الديب-

ما قبل غزة ليس كما بعدها» والنتائج الايجابية ستعم على المنطقة وتحديدا على دول محور المقاومة عبر نهاية مرحلة «الربيع العربي» وعصر «ليحكم الاخوان» وسقوط الحرب الكونية على سورية وصمود إيران وانتصار اليمن وقوة العراق واستعادة روسيا لمكانتها وتقدم الصين لصالح مرحلة جديدة مختلفة جذريا عن الماضي.

 

هذه التحولات بدأت تترجم عبر تقدم المفاوضات بشأن الاتفاق النووي ، والكشف عن المحادثات السعودية- الإيرانية وعودة العرب إلى أحضان دمشق، بالإضافة إلى تحولات استراتيجية تبشر ببداية مرحلة ونهاية مرحلة، وابرز مدلولاتها أيضا فشل «الاسرائيلي» من خلال الحرب على غزة من تغيير المسارات الجديدة، وكلها تصب لمصلحة إيران ومحور الم-ق-اومة، وجاء عصر الصواريخ ليفرض التحولات الكبرى التي أجبرت العدو على القبول بوقف إطلاق النار مع حماس والجهاد والفصائل الفلسطينية، وهذا تحول كبير في الصراع لمصلحة المقاوم-ين سينعكس على كل المنطقة العربية وسيفرض موازين جديدة وسيدفع «اسرائيليي الهوى» إلى مراجعة حساباتهم واخذ موازين القوى الجديدة بعين الاعتبار، وهذه التحولات تتحقق للمرة الاولي منذ عام 1948 وضياع فلسطين وستنعكس على كل دول المنطقة ومن ضمنها لبنان.

 

هذه التحولات حسب مصادر سياسية متابعة، ستنعكس إيجابا على لبنان ... 

 

وحسب المصادر السياسية ، فإن لبنان قادم على مرحلة معقولة نسبيا رغم الاجواء السوداوية، وهذه المرحلة أولى بشائرها حركة الحجوزات المرتفعة في الفنادق من منتصف حزيران، كما ان حركة حجوزات المغتربين العائدين مرتفعة على الطائرات طوال شهري حزيران وتموز ومنتصف آب لقضاء فصل الصيف في بلدهم، وهذا ما تظهره حركة الطيران . وتراجع كورونا سيعزز اجواء فصل الصيف.

 

 وبالتالي، من يرسمون حسب المصادر السياسية مصيرا قاتما للبنان هم مخطئون جدا، لأنه لن يكون خارج التوافقات الجديدة، وهذا ما يفرض على البعض قراءة سياسية هادئة كي لايذهب «فرق عملة» في لعبة الكبار وصراع الامم الذي لايرحم، والتعلم من واقعية و»حكمة» وليد جنبلاط المستندة إلى معلومات عن المرحلة الجديدة ويترجمها عمليا بهدوء شامل ونصائح للرؤوس الحامية ... 

 

ولذلك وحسب المصادر السياسية، فإن ما جرى على طريق جونية ضد السوريين يشكل قراءة سياسية غير واقعية للبعض، رغم ان ما جرى تم «بقبة باط» من البعض لحسابات رئاسية «خارج الصحن «، والسؤال لمن أراد جعجع ان تصل رسائله على طريق جونية ؟ ولمن أراد توجيهها؟

 

لان من يعتقد أن هكذا تحركا وبأهميته وخطورته هو تحرك عفوي لا يفهم» الف باء» السياسة؟ وبالتالي، هل الرسائل الى السعودية او اميركا او لفرنسا، مع العلم ، ان هذه البضاعة غير مصروفة حاليا عند هذه الدول الواقفة على أبواب دمشق وسمحت للسفارات السورية باجراء الانتخابات الرئاسية على أراضيها ؟ او الرسائل لايران؟ أو لسوريا؟ ام للقوى الداخلية وتحديدا لح-زب الله او للتيار الوطني الحر والقول «الأمر لي» في المناطق المسيحية ؟

 

هذا ما يؤكد حسب المصادر السياسية، ان هذه الرسائل ضد السوريين جاءت في التوقيت الخاطئ ... هذا ما خلق «نقزة كبيرة» عند فئات من اللبنانيين، وبات وصول جعجع إلى بعبدا مستحيلا عندهم، كون ما جرى اعاد إلى الاذهان حقبة سوداء، كما ان الرسائل من المستحيل ان تكون عناوينها امنية، لان جعجع يكون عندئذ يسبح عكس التيار الدولي والعربي، وتحديدا الاوروبي الداعم الأول لبقاء السوريين في لبنان، والحرص على السلم الاهلي، كيلا تشهد أوروبا موجات هجرة سورية جديدة ، فهل يتعظ البعض ؟ وتتم التنازلات من الجميع قبل أن تفرض التسوية و»بالكرباج».

الديار
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