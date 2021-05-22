هيئة قضاء بعلبك الهرمل في التيار لأنطوان حبشي: انتم مدرسة في الزحف و التزلّف

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بيان صادر عن هيئة قضاء بعلبك الهرمل في التيار الوطني الحر:
طالعنا النائب أنطوان حبشي بغيض من فيض أحقاده و أمراضه النفسية عبر تغريدات متغاضياً عن من تآمر و ارتهن في إدخال النازحين السوريين إلى لبنان و شرّع الأبواب مقابل قبض الثمن لتغطية نفقات حزبه و انتخاباته و ذلك بإعتراف جعجع و وثائق ويكليكس
لذلك نذكرك بالتالي :
- رئيس حزبكم في ١٨ تشرين الأول ٢٠١٥ غرّد قائلاً "كنا اول من ايّد استقبال اللاجئين السوريين".
- انتم من ذهبتم للتضامن مع الإرهابيين في عرسال.
- وزيركم في وزارة الشؤون الاجتماعية من أوقف تعداد النازحين الداخلين وتسجيل ولاداتهم لعدم إثارة الرأي العام بحجم الأعداد.
- وزيرتكم ماي شدياق من قالت عودة النازحين السوريين على جثثنا و دمائنا.
- لاننسى قول رئيس جهاز الإعلام لديكم انه مع داعش و ذلك في ٣١ تشرين الأول ٢٠١٣ مع ما كانت تمثل داعش ضمن التركيبة السورية.
- انتم اتهمتم جبران باسيل بالعنصرية لمطالبته باقفال الحدود و اطلقتم حملة تواقيع لادانته .
- اما موقف وزراء القوات في جلسات مجلس الوزراء فحدّث ولا حرج دفاع عن بقاء النازحين و رفض عودتهم.
- في احد وثائق ويكليكس تظهر اشتراط المملكة تمويل القوات مقابل توطين النازحين و التمويل قد تم!!! باعترافكم.
يا حضرة النائب لا شك أن ردة فعلكم مستغربة و انتم مدرسة في الزحف و التزلّف أمام سفير أو سفارة أو أمير و ليس زحفكم بالأمس صاغرين لتقديم الطاعة و رد الجميل لولي النعمة
فاليوم كما في الماضي سنة ١٩٩٠ حيث شاركتم السوري في ١٣ تشرين بجريمته و بقيتم تحت وصايته اربع سنوات زاحفين بين عنجر و القرداحة
أما عن مطالبتكم الوزير باسيل بإعادة المعتقلين في السجون السورية فنذكرك بأن من أسرّ من اللبنانيين آنذاك فتم اعتقالهم إما بوشاية منكم إما اعتقال و تسليم للسوري كما كنا نتمنى أن يحضرهم رئيسك سمير جعجع معه من زياراته المتكررة لسوريا.
بعلبك الهرمل كانت و لم تزل لا بل زادت حرماناً بعد وصولك إلى كرسيك النيابي فلا مشروع انمائي لأفادة أبناء المنطقة تنام دهراً و تصحو لمهاجمة التيار الوطني الحر و جبران باسيل تم تعود لثباتك المعهود.
حمى الله لبنان و بعلبك الهرمل من امثالكم