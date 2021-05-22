ماذا جاء في تقرير مستشفى الحريري؟

A + A -

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وجود 17 حالة حرجة لديه.



وجاء في التقرير:



- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 245.

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 27.

- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.

- عدد حالات شفاء المرضى داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1170.

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 0.

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 17.

- حالات وفاة: 0.



وذكر بأن مركز لقاح كوفيد-19 داخل المستشفى "بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة، ورقم الهاتف 01832070 والواتساب 70056182".