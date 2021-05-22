ماذا جاء في تقرير مستشفى الحريري؟

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وجود 17 حالة حرجة لديه.
وجاء في التقرير:
- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 245.
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 27.
- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.
- عدد حالات شفاء المرضى داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1.
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1170.
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 0.
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 17.
- حالات وفاة: 0.
وذكر بأن مركز لقاح كوفيد-19 داخل المستشفى "بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة، ورقم الهاتف 01832070 والواتساب 70056182".