جلسة اليوم.. وما تم رصده من ملاحظات في السلوك!

A + A -

من خلال ما جرى في جلسة اليوم النيابية لقراءة ومناقشة رسالة فخامة رئيس الجمهورية الرئيس ميشال عون، يمكن ملاحظة الآتي:

التيار والقوات لم يصوّتوا مع موقف مجلس النواب وبالتالي تم ضرب ميثاقية الرئيس المكلف سعد الحريري بالحكومة . كما لوحظ الفرق بين رجل دولة وولد دولة، كلمة من يريد حكومة وكلمة من لا يريد حكومة. ناهيك عن طلب الرئيس برّي ان يتحدث مع الوزير باسيل لأوّل مرّة من فترة طويلة مما يدل أنه بدأ يدرك هو و نائبه علي حسن خليل اكاذيب الحريري.

ولا يخفى على أحد أن الحريري كان ينتظر كلمة نارية من الوزير باسيل وجهز كلمته على هذا الاساس، وطبعاً لا يستطيع ولا يعرف ان يصحح او يعدّل فيها بعد كلمة باسيل! ومنها مثلاً : تكراره لموضوع " الثلث المعطل " .

وقد قام الوزير باسيل بتفنيد الواقع وازال كل العقبات ووضع خارطة حلول منها للتأليف، ومنها لتصحيح الدستور والنظام، وتوّجّها بدعوة للحوار، فأتى رد الحريري "صبياني" كاشفاً بأي خفة يعمل لتأليف حكومة. وفي نهاية المطاف : ظهر اليوم من يريد حكومة ومن لايريدها.