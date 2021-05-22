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ماذا قرر مجلس النواب في ختام جلسته؟

22
MAY
2021
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خلصت جلسة مجلس النواب التي خصصت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية الى اصدار موقف تلاه رئيس مجلس النواب وجاء فيه: "وبعد الاستماع الى رساله فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول مسألة تشكيل الحكومة الجديدة وبعد النقاش حولها وفق المادة 145 من النظام الداخلي اتخذ المجلس النيابي الموقف التالي: استنادا الى النص الدستوري حول اصول تكليف رئيس لتشكيل الحكومة وطريقة التشكيل وفق المادة 53 من الدستور ولما لم يرد اي نص دستوري اخر حول مسار هذا التكليف واتخاذ موقف منه وبما ان فخامة رئيس الجمهورية قد قام باستشارات ملزمة وفق ما ورد وبعد اطلاعه رئيس المجلس النيابي اتت نتيجتها تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة. "

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