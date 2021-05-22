اللبنانيون "يجتاحون" المقاهي و الملاهي!

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لم يصدق اللبنانيون كيف انحسر وباء كورونا فسارعوا إلى ارتياد المطاعم و المقاهي و الملاهي و المنتجعات السياحية بعد طول غياب.

هذه المحال مكتظة و كأن الحياة عادت تنبض من جديد.



الناس "اخدت نفس".



اما الاستنتاج الثاني و الذي يقل الحديث عنه فهو رواج الحركة السياحية بالرغم من الارتفاع الجنوني للأسعار مما يؤكد نظرية أن قسيم كبير (البعض يتحدث عن ٣٠ او ٤٠٪) من الناس مرتاح و لا يعاني من شح في الدولار الأمريكي فهو اما يقبض بالدولار او تصله حوالات من الخارج فيما القسم الكبير الاخر يئن من الغلاء و أصبحت قدرته الشرائية شبه معدومة. فهل نحن أمام انقسام اجتماعي خطير؟