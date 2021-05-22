living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"لذلك نتوجّه إليه.." باسيل: المطلوب تعديل دستوري..!

22
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المجلس النيابي أن كلمته هدفها تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري وأيّ تفسير آخر لكلامه هو خارج سياقه وإفتراء.

ورأى أن "البلد مكسّر" ولا يمكن لأحد أن يبدّي مصلحته على تشكيل حكومة والأولوية اليوم تشكيل حكومة لتنفيذ إصلاحات.

واعتبر باسيل أنه لا يحق لرئيس الجمهورية الموافقة على تشكيلة حكومية لن تحصل على ثقة المجلس النيابي لذلك لا بدّ من أن يطّلع عون على تفاصيل التشكيلة.

كما طالب رئيس الجمهورية الدعوة إلى جلسة حوار يكون بندها الاول تأليف حكومة وبندها الثاني الاصلاحات. 


مقتطفات من كلمة الوزير باسيل

- لا نسطتيع أن نضع الأسماء قبل أن نعرف من هو مرجعه وإلى أي طائفة او أي فريق سياسي تابع "لإن هيك نظام بلدنا" ومن حق الرئيس الطبيعي أن يعرف من طرح كل إسم في الحكومة كي لا نصل إلى حكومة تصريف أعمال جديدة
- بمجرد ان يكون رئيس الجمهورية لديه توقيع على تشكيل الحكومة فهذا يعني أنه يجب ان يكون موافق على كل تفصيل فيها
- ويمكن ان نكون بأزمة نظام ونأتي اليوم إلى مجلس النواب لأن الأزمة لا يمكن ان يحلها رئيس الجمهورية وحده
- الأولية من كلمتي هو حث الرئيس المكلف على التشكيل وليس إلى سحب التكليف منه والخلاف ليس طائفياً وممكن أن يكون أكبر من ذلك
- الرئيس المكلّف هو الحريري ولا نقاش بغض النظر عن رأينا فيه
- كلمتي هدفها تشكيل حكومة برئاسة الحريري وأيّ تفسير آخر لكلامي هو خارج سياقه وإفتراء
- "البلد مكسر" ولا أعتقد انه يمكن لأحد أن يبدي مصلحته على تشكيل حكومة والأولوية اليوم تشكيل حكومة لتنفيذ إصلاحات

- أتمنى من رئيس الجمهورية أن يدعو إلى جلسة حوار يكون بندها الأول تشكيل حكومة وأن يكون بنها الثاني الإصلاحات على أن يكون بندها الثالث تعديل النظام القائم
- المطلوب تعديل دستوري يحدد المهل في تشكيل الحكومة لأن الدستور حالياً يعطل نفسه
- نحن لن نعرقل تشكيل الحكومة حتى إن لم نكن موافقين عليها "وما بعرف شو فينا نساوي أكتر من هيك" والمشكلة اليوم ان نقنع شخصاً بالقيام بمهمة كُلِّف بها
- عندما يقدم الرئيس المكلف لائحة مفصلة نتمكن من التوجه الجدي نحو التأليف
- عندما طالبنا بالثلث المعطل طالبنا به "على راس السطح" واليوم نحن لا نتمسك بالثلث المعطل ولا بأي وزارة
- الهدف من رسالة الرئيس عون برأيي هو حضّ الرئيس المكلّف على التشكيل والموضوع ليس طائفياً إنما هو ميثاقي ودستوري والأزمة لا يمكن أن يحلّها عون لوحده أو الحريري وباستطاعة مجلس النواب القيام بأي شيء ولذلك نتوجّه إليه
- موضوع إظهار مرجعية الإسم هو موضوع أساسي "وما في إسم بينزل بالباراشوت" والمطلوب أن يكون هناك لائحة بتقسيم الحقائب على المذاهب والفرق السياسية وحتى اليوم لم يقدم الرئيس المكلف أي لائحة مماثلة ولم يستطع اي ساعي خير ان يحصل منه على تقسيمة مماثلة
- الوضع كارثي ولا يسمح أن نعتمد أمور غير مألوفة مع النظام مثل أن نقول إن رئيس الحكومة يسمي الوزراء عن الكل أو أن نقول إن رئيس الحكومة يؤلف ورئيس الجمهورية فقط أما يوافق أو لا يوافق
- مجلس النواب يمكنه سحب الثقة من حكومة وبالتالي سحب أيّ تكليف عموماً

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout