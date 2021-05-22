اللواء السيد : فاشلون!

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في كلمته أمام مجلس النواب لمناقشة رسالة الرئيس عون، قال النائب اللواء جميل السيد :" حل أزمة الحكومة يكمن بين الرئيسين وبالدستور لا يمكننا كمجلس التدخل بينهما ولا يمكننا لعب دور أبو ملحم. نحن لسنا أمام أزمة تشكيل حكومة بل نحن أما أزمة نظام وثورة إجتماعية وثبت لنا كمجلس إدارة بلد أننا فاشلون. فلنهرب من الشعب إلى الشعب قبل ان نهرب منهم ولذلك أقترح على المجلس أن يصدر توصية بإقرار قانون إنتخابي أو اعتماد القانون الحالي, وأن يحل المجلس نفسه وتدعو الحكومة إلى انتخابات نيابية بمهلة شهر , وبعد ذلك فليستقل رئيس الجمهورية ويعاد إنتخاب رئيساً جديدة , ولتشكل حكومة جديدة وعندها إذا عادت الأكثرية نكون قد قطعنا الطريق على المزايدات الشعبية."