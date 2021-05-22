جامعة الروح القدس احتفلت بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "الاستراتيجيات والأداء في مجال الأعمال مع كارلوس غصن"

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برنامج فريد من نوعه حول كيفية بناء نموذج مرن للأعمال وتطوير قادة عالميين...

احتفلت جامعة الروح القدس – الكسليك بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج التنفيذي "الاستراتيجيات والأداء في مجال الأعمال مع كارلوس غصن"، في حضور رئيس جامعة الروح القدس - الكسليك الأب طلال هاشم، السيد كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لـ Peugot-Citroen SA وAirbus Commercial Aircraft كريستيان سترايف، عميدة كلية إدارة الأعمال الدكتورة دانيال خليفة فريحة وعدد من المتخرجين من الشخصيات المرموقة في عالم الأعمال وذويهم، إضافة إلى أعضاء مجلس الجامعة ومديرة البرنامج الدكتورة مادونا سلامة أيانيان، في حرم الجامعة الرئيسي في الكسليك.



خليفة فريحة

بعد النشيد الوطني اللبناني، تحدثت عميدة كلية إدارة الأعمال في الجامعة الدكتورة دانيال خليفة فريحة منوهة "بهذا البرنامج الذي ساهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للكليّة، فقد نجحنا في تقديم برنامج تشغيلي عملي بعيد كل البعد عن النظريات البحتة ويتسم بعلاقة مباشرة مع تحديات الحياة الفعلية في عالم الأعمال. كما يشكّل هذا البرنامج خطوة ذات تأثير إيجابي في التعليم والعمل في المستقبل، ليس في لبنان فحسب بل في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا أيضًا. ويسرنا أن نعلن في هذه المناسبة أنّنا باشرنا بالتسجيل للسنة القادمة والأماكن محدودة. وقد أتاح البرنامج للمشاركين فيه، الذين باتوا من خريجي الجامعة، فرصةً للتفاعل مع شخصية مرموقة مثل كارلوس غصن والتواصل مع شبكة مهمة من الخبراء والاختصاصيين في موضوع الاستراتيجيات والأداء في مجال الأعمال".



وختامًا، شكرت رئيس الجامعة على رؤيته القيادية والطاقم التعليمي والإداري في الكلية، إضافة إلى مختلف مكاتب الجامعة على مساعدتهم في إنجاح هذا البرنامج، مضيفةً "ويبقى الشكر الأكبر إلى كارلوس غصن على شغفه وتفانيه ودعمه غير المشروط، فهو الذي قدّم وقته واهتمامه كي يُبصر هذا البرنامج النور ويدخل حيز التنفيذ. كما وأشكر المتحدثين الذي قدموا وقتهم وخبراتهم من دون أي مقابل مادي حيث سيُصار إلى تخصيص عائدات البرنامج لدعم تمويل مركز تطوير المهارات في الجامعة الذي يشكل مبادرة أخرى لغصن بالتعاون مع كلية الهندسة".



الأب هاشم

ثم ألقى رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك الأب طلال هاشم كلمة شدد فيها على "أهمية هذا اللقاء الذي يعكس تحدّيًا واضحًا، فبالرغم من الظروف الصعبة التي تحيط بنا، قرّرنا أن نكون مندفعين وأن نعمل على أنفسنا ونطوّر مهاراتنا ونمضي قدمًا. إنّ هذا البرنامج، الذي يشكّل مشروعًا مشتركًا بين كارلوس غصن وكلية إدارة الأعمال في الجامعة، قد أبصر النور، خلال وقت يحتاج فيه الجميع إلى أخذ استراحة من الوضع الاقتصادي والصحي السائد على الساحة العالمية، وفي وقت بدا كل شيء من حولنا معلّقًا، إلا أننا قرّرنا اعتبار هذا الوقت فرصة لتحضير أنفسنا لما سيأتي بعد ذلك".



وتابع: "إنّ هذه المقاربة الديناميكية والاستباقية ليست بجديدة لجامعتنا، بل تدخل في صلب استراتيجيتنا. من هنا، نجحنا في تحقيق سلسلة من الإنجازات لهذه السنة، ومنها: تم تصنيف الجامعة من قبل Times Higher Education Impact Rankings التي تقيّم أداء الجامعات بالمقارنة مع أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة لناحية الأبحاث والإدارة والتوعية والتعليم. وفي هذا الإطار حقّقنا المرتبة الأولى في لبنان عن هدف "لا للفقر" الذي يستند إلى أبحاث الجامعة حول الفقر ودعم الطلاب المحتاجين والمجتمعات المحلية المحتاجة. كما حقّقنا المرتبة الأولى في لبنان عن هدف "الطاقة النظيفة ذات الأسعار المقبولة" الذي يقيس أبحاث الجامعة حول الطاقة واستخدامها للطاقة وسياستها في هذا السياق والتزامها بتعزيز فعالية الطاقة. وحصلنا على المرتبة الثانية في لبنان من Scimago Institutions Rankings التي تقيس أداء الجامعة البحثي والنتاج الابتكاري والأثر المجتمعي. وللسنة الرابعة على التوالي، حافظت الجامعة على لقبها "الجامعة الخضراء الأولى في لبنان" بحسب تصنيف Greenmetrics نظرًا لسلوكها الصديق للبيئة".



وختم بالقول: "انضم هذا البرنامج التنفيذي إلى قافلة إنجازات الجامعة، وقد تحقق بفضل إرادة ثلاثية الأبعاد، إرادة كارلوس غصن لتسليط الضوء على خبراته ونجاحاته والدروس التي تعلّمها كي يستفيد منها الآخرين؛ إرادة الجامعة لتضع برنامجًا فريدًا من نوعه يكون له تأثيرًا في الشركات والأفراد؛ إرادة مجموعة من الأشخاص الذين قرروا أن ينقلوا مهنتهم إلى مستوى أعلى، وأن يتخذوا خطوة إلى الأمام وأن يستفيدوا من التحدّيات الراهنة، بغية بناء سيرة ذاتية أكثر صلابة واكتساب مناهج جديدة وتطوير معارفهم السابقة".

غصن

ثم كانت كلمة لكارلوس غصن، أعرب فيها عن "فخره بهذا التعاون المشترك مع جامعة الروح القدس لأنها أولاً، تملك تاريخًا طويلًا ورسالة واضحة لتعزيز التعليم ونشر المعرفة والثقافة، وثانياً، لأن رئيسها الأب طلال هاشم كان من أول المبادرين، لدى عودتي إلى لبنان، طالبًا المساعدة لاتخاذ خطوات من شأنها أن تساعد الشباب اللبناني في مسيرتهم الأكاديمية وتدعم طموحاتهم. وبعد عدة لقاءات التمست لديه، كما لدى فريق العمل في الجامعة، انفتاحًا مميزًا وإرادة صلبة للتغيير والتحدي والتأقلم. وثالثاً، لأن هذا البرنامج هو فريد من نوعه، يختلف عن البرامج الأخرى التي تقدمها الجامعات في لبنان والخارج. إذ لم يكن هدفنا، خلال إعداد هذا البرنامج، أن ننافس أحدًا، بل أردنا أن نخلق برنامجًا جديدًا ومختلفًا يلبّي احتياجات المشاركين فيه".



وهنّأ غصن "الجامعة وفريق عملها على العمل الاستثنائي الذي قاموا به والاهتمام بأدق التفاصيل وأكبرها، الأمر الذي أدّى إلى نجاح هذا البرنامج، بشهادة المشاركين فيه الذين أثنوا على أهميته وفعاليته. وأغتنم الفرصة هنا لأهنئ الخريجين وأدعوهم إلى مساعدتنا على تحسين هذا البرنامج، عبر إعطاء ملاحظاتهم، كي يصبح هذا البرنامج أكثر ابتكارًا وإنتاجية لتستفيد منه الدفعة الثانية، في السنة المقبلة، بشكلٍ أكبر".

وفي الختام، جرى توزيع الشهادات على المتخرّجين.



عن البرنامج التنفيذي "الاستراتيجيات والأداء في مجال الأعمال مع كارلوس غصن":

يعالج هذا البرنامج الإشكاليات المطروحة في عالم الأعمال اليوم، في إطار المبادرة الثلاثية الأبعاد التي أطلقتها الجامعة وغصن منذ فترة وجيزة تحت عنوان: "ونمضي قدمًا Moving Forward".

وقد استقطب عشرين مشاركًا من كبار المدراء التنفيذيين وأصحاب الشركات من لبنان ومن مختلف أنحاء العالم، 15 منهم حضر إلى حرم الجامعة و5 شاركوا إفتراضيًا، متحدّين الأزمات التي تعصف بالعالم اليوم، الصحية منها والاقتصادية، ليتشاركوا المعلومات ويتفاعلوا مع نخبة من الخبراء الدوليين الذين يتمتعون بمسيرة مميزة في إدارة مؤسسات ناجحة، ومن بينهم كارلوس غصن، حيث قدموا لهم عشرة ورش عمل تتمحور حول كيفية بناء نموذج مرن للأعمال ومساعدة المؤسسات على تطوير قادة عالميين وإعداد مواهب لاستلام الإدارة العليا.

والخبراء المشاركون جنباً إلى جنب مع كارلوس غصن، هم: الرئيس التنفيذي لشركة Jaguar Land Rover تييري بولوري؛ رئيس شركة Starfort Investment Holdings كين كورتيس؛ المدير الأكاديمي لبرامج متخصصة في عدة شركات أوروبية رائدة وأستاذ مساعد في HEC Paris هيرفيه كويكو؛ رئيس والمدير التنفيذي في Invus Group راي دبّانة؛ رئيس العمليات في شركة Hyundai Motor في العالم ورئيسها التنفيذي في أميركا الشمالية وأميركا خوسيه مونوز؛ الرئيس السابق لشركة Booz and company جو صدي؛ الرئيس التنفيذي السابق لـ Peugot-Citroen SA وAirbus Commercial Aircraft كريستيان سترايف؛ رئيس مجلس إدارة Daimler AG ورئيس شركة Mercedes-Benz Cars (2006-2019) ورئيس المجلس الإشرافي لـ TUI AG ديتر زيتشه.